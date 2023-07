En à peine plus de deux heures, les Lakers ont doublé leur effectif de volume. Bon, ils n’avaient que quatre joueurs à la base, mais quand même. Après avoir attiré Taurean Prince, Gabe Vincent et Cam Reddish, Rob Pelinka ramène cette-fois ci un habitué de la maison. Monsieur Rui Hachimura reste dans la Cité des Anges, et pas en intérim cette fois-ci. 54 millions de dollars sur 3 ans, voilà ce qui est inscrit sur le nouveau bail du Japonais !

Shams Charania continue de Shams Charanier et nous informe cette fois-ci d’une prolongation venue de Los Angeles. 3 ans de plus et 54 millions de dollars, Rui Hachimura va pouvoir mettre de côté tout en continuant de vivre la dolce vita californienne. Une vie qu’il mènera aux côtés de LeBron James et Anthony Davis, à la recherche d’un titre NBA. Dans ce roster en pleine construction, le Nippon a une très belle place à prendre au poste 4, blotti entre ses deux leaders… Si Anthony Davis se résout à jouer 5 bien sûr.

RFA Rui Hachimura has agreed to a three-year, $51 million deal to return to the Lakers, sources tell @TheAthletic @Stadium.

— Shams Charania (@ShamsCharania) July 1, 2023

De ce poste d’ailier-fort, il n’en a pour l’instant été que le back-up à L.A.. Alors, après trois saisons et demi à alterner entre blessures et performances mi-figue mi-raisin à Washington avant de rejoindre la Cité des Anges, il est temps de passer un cap. Avec deux Hall of Famers à ses côtés, la pression est moindre sur les épaules de RH qui voit, avec ce contrat, la franchise lui faire confiance. Allez, un tir à 3-points un peu plus régulier et ta part du boulot sera déjà faite en grande partie. De gros efforts défensifs pour aider le King et son valet, et ça te fera toute une fanbase dans la poche.

Côté Lakers, le deal est logique sans pour autant être l’affaire du siècle. Il n’y avait sûrement pas beaucoup mieux à récupérer, mais 18 millions la saison, ça fait cher pour un joueur dont on ne sait toujours pas quoi penser après 4 ans en NBA. À l’inverse, ça sera vite très abordable si Rui se décide à Hachimurer la ligue comme son talent devrait le lui permettre. En tout cas, avec cette signature, l’effectif des Angelinos continue de prendre forme. Plus qu’à trouver un meneur solide et Rob Pelinka obtiendra peut-être un sourire de LBJ.

Source : The Athletic