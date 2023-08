Être un joueur NBA, c’est d’abord savoir jouer un minimum au basket, mais c’est aussi être scruté par tous les fans sur ses moindres faits et gestes. Dans la Ligue actuelle, cela passe désormais par les réseaux sociaux, dont Twitter en grande partie.

Si certains adoptent une communication sobre et épurée, certains décident de s’en taper littéralement les bourses et affolent sans arrêt la twittosphère, pour notre plus grand bonheur. Retour sur quelques gazouillis qui ont marqué ce mois de juillet.

NB : il se peut que certaines traductions ne soient pas reprises littéralement en français mot pour mot, mais qu’elles soient adaptées afin d’être plus facilement compréhensibles sans pour autant en modifier le sens.

# Bien souvent, la free-agency est synonyme de grosse augmentation salariale pour certains joueurs.

Love seeing guys getting paid

J’adore voir ces gars prendre l’argent !

Pay Day💰

Love to see it!

Jour de paie ! J’adore ça !

PAY THE GUYS 💰

Payez ces gars !

# Et de gars bien heureux de rester dans leur franchise… ou de changer d’air.

Love this energy PHILLY https://t.co/bH1mZlROeY

J’adore cette énergie Philly !

SACRAMENTO 👑🤞🏾 pic.twitter.com/okLbZhWiU0

PHX ☀️ pic.twitter.com/LcKVULlOJ9

# Mais ça ne parle pas que de basket à cette intersaison, le Tennis et Wimbledon sont également à l’honneur.

Ajmooooo Nole danas 🙏💪

Let’s go champ 🐍🖤

Allez Nole ! Vas-y champion !

# Le football américain et la série télévisée Quarterback aussi.

I’m watching quarterback on Netflix…quarterback is definitely the hardest position in ALL of sports. This is crazy 😂

Je regarde Quarterback sur Netflix, c’est vraiment le poste le plus dur tous sports confondus. C’est une dinguerie !

# Kylian Mbappe et le club saoudien de Al-Hilal aussi.

Al Hilal you can take me. I look like Kylian Mbappe 😂😂👀 pic.twitter.com/VH0syez3VX

Vous pouvez me prendre Al-Hilal, je ressemble à Kylian Mbappe.

1 bil for 1 year!?!?

1 milliard pour 1 an ?

# Travis Scott et son nouvel album Utopia aussi.

UTOPIA DAY

Travis done crashed Apple Music 💀

