Ce vendredi à 19h, l’équipe de France est attendue à Podgorica pour disputer son cinquième match des qualifications à la Coupe du Monde 2023 face au Monténégro. Déjà qualifiés pour la suite des éliminatoires, les Bleus veulent continuer leur sans-faute en allant chercher une nouvelle win en terre hostile. À deux mois du début de l’EuroBasket, c’est – pour certains – l’occasion de se montrer.

Alors que la saison 2021-2022 est terminée dans tous les championnats, les Bleus, eux, ne sont pas encore en vacances. Convoqués par Vincent Collet pour cette fenêtre internationale, nos douze gladiateurs ont encore deux batailles à gagner avec un déplacement au Monténégro ce soir et la réception de la Hongrie lundi prochain. On va pour l’instant se concentrer sur le premier match des Bleus, qui marque le début du partenariat entre la FIBA et BeIN Sports puisque la chaine payante diffusera ce match contre les Monténégrins sur son 3ème canal, en même temps que France 4. Malgré un calendrier pas idéal et une fenêtre internationale « très mal placée » – selon le sélectionneur Vincent Collet – l’équipe de France va devoir faire le job ce soir. L’objectif annoncé de la France est de prolonger sa dynamique positive en poursuivant son parcours parfait dans cette poule (quatre victoires en autant de matchs disputés). Déjà qualifiés pour le second tour des qualifs, les Bleus jouent sans pression mais il va falloir être très sérieux pour repartir de Podgorica avec la victoire et se placer dans les meilleures dispositions pour la suite.

Une mission qui ne va pas être simple face à une équipe accrocheuse. On a pu le constater après avoir joué les Monténégrins deux fois en un an et demi, avec deux victoire à l’arrache (73-71, puis 73-67). Même avec l’absence de plusieurs gros joueurs (notamment le duo des Bulls Nikola Vucevic – Marko Simonovic), cette équipe peut être dangereuse si on la laisse prendre le match en main. Avec en plus l’avantage de jouer devant leur public, les Monténégrins semblent préparer un vrai traquenard à nos Bleus. Du côté du roster français, le noyau dur des joueurs NBA (Evan Fournier, Rudy Gobert, Nicolas Batum) ne sera pas de la partie. Mais comme on en a l’habitude depuis des années, la profondeur de notre réservoir va nous permettre de présenter une équipe compétitive : des joueurs référencés en Europe (Louis Labeyrie, Andrew Albicy, Amath M’Baye…), des valeurs sûres du championnat de France (Paul Lacombe, Nicolas Lang, Yakuba Ouattara…) mais aussi deux revenants des USA après une saison à tenter de se faire une place en NBA (Petr Cornelie, Théo Maledon). Parmi tous ces gars, beaucoup ne sont pas assurés de garder leur place pour l’EuroBasket quand les darons de l’équipe seront de retour. Ces fenêtre sont peut-être la dernière occasion pour certains de faire douter le coach Collet. Justement, on oubliera pas de mentionner Elie Okobo, qui se verrait bien prendre le leadership de cette équipe après avoir mené l’ASVEL à un three-peat mémorable. Dans tous les cas, l’objectif affiché est d’aller chercher deux victoires, et ça commence avec ce match qui peut assurer la première place du groupe E aux Français.

Monténégro – France, c’est à suivre ce soir à 19h sur BeIN Sports 3 et France 4. Un match piège pour les Bleus, qui devront être concentrés pour assumer leur statut de favori. Allez, on va chercher une nouvelle win, et on assure la première place du groupe, histoire de se placer idéalement pour la suite des qualifs, mais aussi de bien préparer l’EuroBasket qui va arriver très vite.

