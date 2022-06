Ce lundi, Florent Houzot – directeur des antennes, des programmes et de la rédaction BeIN Sports – a annoncé l’ouverture d’un partenariat entre BeIN Sports et la FIBA. L’objectif ? Diffuser les matchs des équipes de France jusqu’en 2023. On valide fort.

C’est une petite révolution pour le basket-ball français. À la suite d’un partenariat conclu entre BeIN Sports et la FIBA, les matchs des équipe de France masculine et féminine seront désormais retransmis sur les canaux de BeIN Sports. Les compétitions FIBA y seront également diffusées. Un exemple ? Dans la nuit de vendredi à samedi à 2h05 du matin, plusieurs heures après le Monténégro – France, Team USA affrontera Porto Rico sur BeIN Sports 1 en match de qualification pour le Mondial 2023. Ceux qui ont déjà essayé le savent, il était jusqu’à présent très compliqué de suivre ce genre de match bien sombre, joué dans un gymnase de la banlieue de San Juan entre quatre machettes et avec un iguane qui pionce sur la planche. Ce partenariat entre BeIN Sports et la FIBA, actif jusqu’en 2023, octroiera aux abonnés de la chaîne l’opportunité de suivre n’importe quel joueur sur ses fenêtres internationales (hors matchs amicaux). On pense à une équipe comme le Canada, au sein de laquelle évoluent bon nombres de joueurs NBA comme Shai Gi… ah non, aucun gros nom ne dispute les matchs de qualification pour le Mondial 2023 avec le Canada. Mais il y a Anthony Bennett et ça, ça vaut tout l’or du monde.

Petit aparté, l’EuroBasket 2022, du 1er au 18 septembre prochain, ne fait malheureusement pas partie du contrat entre BeIN Sports et la FIBA. C’est pourquoi il est utile de faire un petit point sur les échéances du deal. Sont concernés :

Les matchs de qualification pour le Mondial masculin 2023, avec l’intégralité des rencontres de l’équipe de France et de Team USA.

Le Mondial féminin 2022, du 22 septembre au 1er octobre, avec la retransmission en direct des 38 matchs de la compétition.

EuroBasket féminin 2023, du 15 au 25 juin 2023.

Le Mondial masculin 2023, du 25 août au 10 septembre 2023, dans son intégralité.

On est déjà pressé d’être en 2023 pour pouvoir mater un Sénégal – Chine à 3h du mat’ et s’exciter sur un poster de Zhou Qi. Et la suite ? Pour ce qui est de Paris 2024, les droits TV seront probablement adjugés à l’antenne nationale histoire de pas contraindre le grand public et l’esprit olympique à un abonnement. C’est sûrement la raison pour laquelle le partenariat s’arrête au terme du Mondial 2023. Maintenant, si France Télé décide d’interrompre une contre-attaque de Kevin Durant pour diffuser le premier tour de l’épreuve de course en sac, toute contribution des autres chaînes serait effectivement bonne à prendre.

Chouette nouvelle. Ce partenariat doit faire grand bien au moral de nos Bleus, qui savent désormais que le pays les regarde autrement que par un lien en 180p où l’on est obligé de se concentrer pour suivre la rencontre : « Vincent Poirier c’est le grand pixel là, et Fournier on reconnaît ses pompes ».