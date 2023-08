Un peu de nouvelles du SlamBall ! De retour cette année après 20 ans d’absence, la discipline est toujours diffusée sur les antennes d’ESPN depuis la fin du mois de juillet. Et hier soir, c’était soirée Dunk Contest et début des Playoffs !

Au fil des années, le concours de dunk est de moins en moins apprécié en NBA. Entre l’absence de stars, le manque de hype et les participants qui s’y reprennent souvent à dix fois pour réussir leur dunk, l’évènement ne soulève plus autant les foules qu’avant. Pour (essayer) de le remettre au goût du jour, on vous propose de mater celui… du SlamBall !

Vous ne savez pas ce qu’est le SlamBall ? Retrouvez toutes les infos sont ici !

Dans cette discipline où le but principal est de sauter sur des trampolines pour exploser le cercle et marquer sur la tronche de son adversaire, le dunk est l’action reine. Alors forcément, ce concours est sacré là-bas. Et les highlights sont plutôt sympas !

Pendant ce temps-là, au SlamBall Dunk Contest…pic.twitter.com/dWHTSy1sMw

— TrashTalk (@TrashTalk_fr) August 16, 2023

Salto au dessus du panier, ballon entre les pieds, double 360, alley-oop à soi-même… les participants ont tout essayé pour épater le jury et les spectateurs. Mais au bout d’un nombre incalculable de tentatives et de dunk réussis, c’est finalement le sosie d’Aaron Gordon (on exagère un peu, mais y’a un air) qui s’est imposé sur cette jolie combinaison.

THE WINNING DUNK!!!! pic.twitter.com/Gl3e0aF6oJ

— SlamBall (@SlamBall) August 16, 2023

Pour parler un peu compétition, les Playoffs avaient débuté plus tôt dans la soirée, avec des matchs de barrage pour décider des affiches des demi-finales. Celles-ci opposeront finalement la Team Mob à la Team Lava et les Slashers aux Buzzsaws. Les noms font plus penser à des groupes de colonie de vacances qu’à des équipes officielles, mais c’est aussi ça l’esprit SlamBall ! Pour les curieux, des résumés des matchs sont disponibles sur la chaîne YouTube de SlamBall.

HE DUNKED IT UPSIDE DOWN pic.twitter.com/pDPC6V9pJr

— SlamBall (@SlamBall) August 16, 2023

Source : Slam Ball