C’est l’une des dates les plus importantes de la saison, en tout cas pour nous à la rédaction. L’heure du reveal, l’heure du CALENDRIER. En majuscule ouais, car on parle tout de même de 1 230 matchs, et par conséquent d’un calendar à analyser, à décortiquer finement. Vivement demain !

Combien de back-to-backs pour chaque franchise, quand est-ce que Rudy Gobert et Victor Wembanyama s’affronteront ? Quand est-ce que Jordan Poole retrouvera Draymond Green, la revanche de la dernière Finale NBA c’est pour quand ? Chaque année c’est la même, entre le concours de pétanque du 15 août et les compétitions internationales de la fin d’été… on ne vit que pour ça. Le caca, le lenlen, le calendrier.

Il faut dire qu’il va par la suite décider de notre vie d’octobre à avril, et que dès lors que les dates seront officielles, on pourra enfin expliquer concrètement à maman pourquoi on ne peut pas manger chez elle le dimanche 12 janvier. Parce que non, on ne va sûrement pas rater un délicieux Knicks – Wizards à 19h30, surtout pas pour ce hachis parmentier vu et revu.