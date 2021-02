Le calendrier de fin de saison NBA est tombé : zoom sur les incontournables, notamment un finish qui s’annonce… all-time

Les infos sont tombées hier soir avant même le début des matchs : la NBA a donc dévoilé l’ensemble du calendrier de la deuxième partie de la saison, qui s’étalera du 10 mars au 16 mai, pour un finish que l’on qualifiera de… condensé. Zoom sur les principales infos à retenir, et pour les focus par franchise par franchise rendez-vous sur le compte Twitter préféré de ton Twittos préféré.

Des matchs de bonne heure le week-end, beaucoup de matchs, des séries affolantes à l’extérieur, beaucoup de matchs, un play-in tournament, beaucoup de matchs, des back-to-backs en veux-tu en voilà, beaucoup de matchs, et un finish avec beaucoup, beaucoup, BEAUCOUP de matchs. Allez, envoyez les bullets :

#Ceci est la liste des franchises qui n’auront pas le temps de souffler

Les 5 équipes qui vont jouer le + de matchs sur la deuxième partie de saison : – Spurs (40)

– Grizzlies (40)

– Mavs (38)

– Rockets (38)

– Wizards (38) — TrashTalk (@TrashTalk_fr) February 25, 2021

Les 6 équipes qui vont jouer le + de back-to-back sur la deuxième partie de saison : – Spurs (11)

– Grizzlies (10)

– Pacers (10)

– Blazers (10)

– Mavs (10)

– Rockets (10) — TrashTalk (@TrashTalk_fr) February 25, 2021

# Ceci est une liste de franchises pas trop mal loties

Les 5 équipes avec les calendriers les plus « faciles » de la NBA sur la deuxième partie de saison (en se basant sur le % de victoires des adversaires + le repos + back-to-back) : 1 – Jazz

2 – Nets

3 – Heat

4 – Mavs

5 – Celtics — TrashTalk (@TrashTalk_fr) February 25, 2021

# Ceci est une liste de franchises plutôt mal loties

Les 5 équipes avec les calendriers les plus « difficiles » de la NBA sur la deuxième partie de saison (en se basant sur le % de victoires des adversaires + le repos + back-to-back) : 1 – Rockets

2 – Wolves

3 – Magic

4 – Spurs

5 – Lakers — TrashTalk (@TrashTalk_fr) February 25, 2021

# Ces franchises pourront compter sur l’appui de leur public, enfin presque

Les équipes qui vont jouer le + de matchs à domicile, entre aujourd’hui et la fin de la saison régulière (16 mai) : – Rockets : 24

– Celtics : 23

– Wizards, Raptors, Blazers, Pistons : 22 — TrashTalk (@TrashTalk_fr) February 25, 2021

# Attention chérie, ça va trancher

31 mars à 3h du matin : Nuggets vs Sixers. Jokic vs Embiid. — TrashTalk (@TrashTalk_fr) February 25, 2021

Dimanche 4 avril à 21h30 heure française : Clippers – Lakers. Vendredi 7 mai à 4h du matin : Clippers – Lakers Les deux matchs seront « chez les Clippers ». — TrashTalk (@TrashTalk_fr) February 25, 2021

Samedi 11 avril à 2h30 du matin : Nets – Lakers. KD vs LeBron. — TrashTalk (@TrashTalk_fr) February 25, 2021

Jeudi 1er avril à 4h du matin : Lakers – Bucks. LeBron vs Giannis. — TrashTalk (@TrashTalk_fr) February 25, 2021

22 mars à 00h : Nets – Wizards. Beal vs Harden, Westbrook vs Kyrie. 3ème match d’une série complètement folle cette saison. — TrashTalk (@TrashTalk_fr) February 25, 2021

# Chouette, des matchs à l’heure de l’apéro

Les matchs NBA à heure française pour les samedis de la 2nde partie de saison. 13 mars : Thunder – Knicks (20h) 20 mars : Lakers – Hawks (20h30) 17 avril : Lakers – Wizards (22h30) 24 avril : Knicks – Raptors (19h) + Bucks – Sixers (21h30) 8 mai : Raptors – Grizzlies (19h) — TrashTalk (@TrashTalk_fr) February 25, 2021

Les matchs NBA à heure française pour les dimanches de la 2nde partie de saison. 14 mars :

– Thunder – Grizzlies (19h)

– Warriors – Jazz (21h) 21 mars :

– Heat – Pacers (18h)

– Rockets – Thunder (19h)

– Nuggets – Pelicans (20h)

– Celtics – Magic (20h30) — TrashTalk (@TrashTalk_fr) February 25, 2021

Les matchs NBA à heure française pour les dimanches de la 2nde partie de saison. 28 mars :

– Hornets – Suns (19h) 4 avril :

– Bulls – Nets (20h)

– Celtics – Hornets (21h30)

– Clippers – Lakers (21h30) 11 avril :

– Hornets – Hawks (19h)

– Nuggets – Celtics (21h) — TrashTalk (@TrashTalk_fr) February 25, 2021

Les matchs NBA à heure française pour les dimanches de la 2nde partie de saison. 18 avril :

– Hawks – Pacers (19h)

– Knicks – Pelicans (19h)

– Heat – Nets (21h30) 25 avril :

– Hornets – Celtics (19h)

– Nets – Suns (21h30) — TrashTalk (@TrashTalk_fr) February 25, 2021

Les matchs NBA à heure française pour les dimanches de la 2nde partie de saison. 2 mai :

– Bucks – Nets (21h30) 9 mai :

– Celtics – Heat (19h)

– Clippers – Knicks (21h30) 16 mai :

– Les 30 équipes NBA seront sur les terrains, horaires à déterminer par la suite. — TrashTalk (@TrashTalk_fr) February 25, 2021

# C’est pas une deuxième partie de saison ça, c’est un sprint de deux mois

Donc si le calendrier tient et il n’y a aucun match de reporté, la NBA compte sur le fait que les Spurs et les Grizzlies vont jouer… … 40 matchs en 68 jours. 40 matchs. En 68 jours. — TrashTalk (@TrashTalk_fr) February 25, 2021

# Et ce finish là, on en parle ?!?!?

Les 30 équipes de la NBA seront sur les parquets (!!!!) pour le dernier jour de la saison régulière, le dimanche 16 mai. Voici les affiches, pour une des soirées les plus potentiellement incroyables de ces dernières années. pic.twitter.com/U41uYOmvhk — TrashTalk (@TrashTalk_fr) February 25, 2021

# Et on n’oublie pas le play-in tournament, dont on vous parle un peu plus en détail juste ICI

Deux mois à 300 à l’heure et une soirée mémorable qui s’annonce pour boucler le tout, en espérant que Corinne et Thomas COVID ne s’incrustent pas trop dans l’affaire. Vous voulez pioncer ? On vous conseille très fort de le faire entre le 4 et le 10 mars, parce que derrière ça va bouncer.