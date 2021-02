Preview de la soirée NBA : hype hype, Zion Williamson va fêter sa première étoile chez le Greek Freak

Six matchs « seulement » au menu de ce jeudi soir mais quelques duels sympas à suivre : Doncic vs Embiid, Zion Williamson vs Giannis ou encore Beal-Jokic. On met tous le réveil vers une heure du matin pour mater ça ensemble.

Comme chaque jeudi, la NBA récupère son souffle après le Mercredi Panzani et cela fait un peu moins de matchs au programme. On aura quand même le droit à un paquet de All-Stars mais aussi les quelques recalés (Fox, Morant, Middleton, Harris, Ingram) qui auront sûrement à cœur de se défouler sur la concurrence.

01h00 : Sixers – Mavericks : Aux dernières nouvelles, Philadelphie devrait pouvoir compter sur toutes ses forces pour la réception des Texans ce soir, avec le retour de Seth Curry notamment. Dallas, par contre, doit toujours gérer les incertitudes sur l’état de Porzingis et Maxi Kleber, lesquels sont incertains pour ce match. Avec Ben Simmons pour lui coller aux basques et Joel Embiid qui va faire la totale à l’intérieur, on souhaite à Luka Doncic bien du plaisir. Pour rappel, Philly n’a perdu que deux fois à domicile cette saison. #Forteresse.

01h30 : Nets – Magic : D’un côté, le rouleau-compresseur de Brooklyn et ses sept victoires consécutives, de l’autre, le Magic qui tente tant bien que mal de remonter grâce à son tandem Vucevic-Fournier. Même si Kevin Durant ne sera pas en tenue, une fois de plus, cela s’annonce quand même béton pour les Floridiens. Il va falloir espérer que le pivot monténégrin se transforme à nouveau en Monstrevic. Au match aller, il avait mis De’Andre Jordan dans sa poche arrière et Brooklyn n’avait gagné que de sept points. Alors, sait-on jamais sur un match…

01h30 : Knicks – Kings : Julius Randle pourra étrenner sa première étoile sous le pif de De’Aaron Fox pendant toute la soirée et on espère que ce dernier aura bien les boules et nous fera du sale pour se venger. Sacramento est en pleine chute libre depuis huit matchs et New York ferait bien d’en profiter pour se replacer à l’Est. La remontada des Bulls et du Heat a fait sortir les Knicks du Top 8 et les revoilà dans le rôle du chasseur. Ils ont quelques matchs compliqués qui arrivent, ce n’est pas celui-là qu’il faut lâcher.

02h00 : Grizzlies – Clippers : On parlait de Foxy qui avait les nerfs pour le All-Star Game, sans doute que Ja Morant pourra en dire autant en accueillant Kawhi Leonard et Paul George. Après la facile victoire contre Washington cette nuit, L.A ne semble pas parti pour mettre au repos ses deux stars mais on va quand même rester prudent pour Load Management City. À noter que Lou Williams est pour le moment incertain pour ce match.

03h00 : Nuggets – Wizards : Ils viennent tout juste de voir leur série s’arrêter et revoilà Washington sur un déplacement compliqué. Heureusement pour eux, Denver continue de souffler le chaud et le froid et le tandem Book et Beal pourrait tout à fait faire déjouer les pronostics sur cette rencontre. Pour les amoureux de TTFL, Nikola Jokic qui va jouer Mo Wagner pendant 35 minutes, attention, vos yeux pourraient saigner. Toujours pas de Paulo Millsap ni de Jean-Michel Green pour les hommes du Colorado, ce qui laisse donc un boulevard à Michael Porter Jr.

🔴 DEN : Paul Millsap (genou), JaMychal Green (épaule), PJ Dozier (ischio-jambier) — OUT jeudi face aux Wizards — NBA Injury Report (@NBA_Injury) February 24, 2021

03h30 : Bucks – Pelicans : Milwaukee et New Orleans vont mieux, merci pour eux. Zion Williamson a même vu sa première étoile tomber il y a deux jours et il faut à présent assumer avec un bon gros duel contre ce qui se fait de mieux à son poste : Giannis Antetokounmpo. Deux postes 4, deux monstres physiques amenés à faire du sale pendant une décennie et le plus parfait c’est qu’ils vont devoir se charger l’un de l’autre. À l’expérience, on a envie de parier sur le double-MVP, surtout à la maison, mais Thanos est bien chaud en ce moment alors pourquoi pas. S’il veut répéter quelques dunks pour le prochain concours, on ne dit pas non.

On vous donne rendez-vous aux alentours de 1h du matin pour attaquer ensemble ce qui devrait encore être une superbe nuit de basket. Allez… café !

Source texte : Rotoworld / Fantasy Lab