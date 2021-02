Le pari NBA du jour : 205€ à gagner en misant sur des Kings qui retrouvent enfin le chemin de la victoire, oh !

Amis parieurs, amies parieuses, l’heure est venue de se mouiller. En ce jeudi 25 février posé sous le signe des pivots, on a droit à un chouette programme avec 6 matchs à se mettre sous la dent. Et qui dit chouette programme dit nombreuses opportunités pour se faire plaisir, à condition évidemment d’avoir le nez fin.

Comme chaque année, nous vous proposerons – tout au long de la saison – quelques conseils pour guider les plus joueurs d’entre vous, en espérant que cela vous sera utile. L’objectif est clair : faire péter la banque de notre partenaire ParionsSport !

01h00 : Sixers (1,55) – Mavs (2,80)

01h30 : Knicks (1,87) – Kings (2,10)

01h30 : Nets (1,24) – Magic (4,70)

02h00 : Grizzlies (3,95) – Clippers (1,31)

03h00 : Nuggets (1,35) – Wizards (3,75)

03h30 : Knicks (1,23) – Warriors (4,70)

Le pari qu’on sent bien

Les Kings remportent enfin un match de basketball, en déplacement chez les Knicks (2,05) : un, deux, trois, quatre, cinq, six, sept, huit… huit défaites de suite pour Sacramento, c’est beaucoup trop ! Les potes de De’Aaron Fox enchaînent les revers sans savoir comment vraiment se relever, mais ce soir la série s’arrête. En déplacement à New York, pour affronter des Knicks qu’ils ont déjà battu plus tôt en début de saison, les Kings vont devoir tout donner dans la bataille. Pas de blessés majeurs des deux côtés, ce qui nous pousse à croire en Sacramento (phrase incroyable) c’est le fait que le profil de New York leur va assez bien. Une équipe qui n’attaque pas si bien que cela (plus faible total de points scorés en NBA cette saison), c’est du pain béni pour la défense poreuse de Luke Walton. On évite d’en prendre 120, et ça galope avec Hield, Haliburton et Fox pour mettre un terme à cette vague de défaites déprimantes.

Le combiné à tenter

Joel Embiid met 30 points minimum contre Dallas et Nikola Jokic met 30 points minimum contre Washington (3,23) : c’est la soirée des pivots, et on devrait se régaler chez les garçons qui font plus de 2m10 ! En attendant de voir ce que Nikola Vucevic et Jonas Valanciunas donneront de leur côté, le combi du soir se porte sur les deux meilleurs pivots au monde et deux gros clients dans la course au MVP. Embiid affronte une raquette de Dallas qui prend la sauce depuis le début de saison par les intérieurs, 30 points c’est le minimum attendu de la part du leader des Sixers. Jokic retrouve lui des Wizards qui ont battu Denver récemment, alors que le grand Serbe démarrait fort sa rencontre. Si Jamal Murray est le plus en feu en ce moment, ce soir on remet les pendules à l’heure. Embiid et Jokic à 30 points minimum, on y croit fort.

Une petite folie pour finir ?

Les Bucks vont battre les Pelicans de 10 points minimum (2,00) : Milwaukee est dans une bonne passe après avoir perdu plusieurs matchs consécutifs. Dans le style habituel des Bucks, c’est-à-dire rouler sur leurs adversaires, on voit bien une victoire de Giannis et ses potes à domicile face aux Pelicans, et avec la manière.

C’est tout pour aujourd’hui. En espérant que ces conseils porteront leurs fruits. Rendez-vous dès demain chez le banquier pour l’ouverture du PEL.

Les cotes proposées dans cet article sont susceptibles de monter ou de baisser entre le moment où ces lignes s’écrivent et le moment où elles sont lues. Nous donnons donc ces conseils à titre indicatif et sous réserve que la cote soit toujours disponible, sans jamais garantir le résultat (non, nous ne sommes pas encore devins).

