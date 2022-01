Le pari NBA du jour : 275€ à gagner en misant sur des Knicks moins nuls que les Kings

Amis parieurs, amies parieuses, l’heure est venue de se mouiller. En ce lundi 31 janvier, c’est un programme sympa que nous offre la NBA avec huit matchs au menu. De quoi nous donner pas mal d’opportunités pour se faire plaisir avec un petit pari, à condition évidemment d’avoir le nez fin.

Comme chaque année, nous vous proposerons – tout au long de la saison – quelques conseils pour guider les plus joueurs d’entre vous, en espérant que cela vous sera utile. L’objectif est clair : faire péter la banque de notre partenaire ParionsSport ! Mais n’oubliez jamais de jouer de manière responsable, c’est-à-dire en misant uniquement de l’argent que vous pouvez vous permettre de perdre. Hashtag faites pas les boloss, vous connaissez.

01h00 : Cavs (1,36) – Pelicans (3,25)

01h00 : Pacers (1,67) – Clippers (2,25)

01h00 : Sixers (2,40) – Grizzlies (1,61)

01h30 : Celtics (1,41) – Heat (3,15)

01h30 : Knicks (1,40) – Kings (3,10)

01h30 : Hawks (2,00) – Raptors (1,84)

02h00 : Rockets (5,70) – Warriors (1,15)

02h00 : Thunder (2,45) – Blazers (1,59)

Le pari qu’on sent bien

Les Knicks l’emportent face aux Kings avec minimum 7 points d’écart (1,85) : miser sur les Knicks alors qu’ils enchaînent les défaites, c’est vraiment une bonne idée ça ? Potentiellement oui si on prend en compte le fait qu’il y a une équipe encore plus nulle que New York actuellement. Mesdames et messieurs, on vous présente les Kings : six défaites de suite, dont une de 17 points contre les Hawks et une autre de… 53 unités contre Boston. Alors que la trade deadline approche et que tout le monde semble transférable à Sacramento, les Kings n’y sont plus et les Knicks devraient en profiter pour enfin relancer la machine, surtout que De’Aaron Fox est incertain côté californien (il a déjà raté les quatre derniers matchs). Pour que la cote soit intéressante, on rajoute un handicap de -6,5, ce qui signifie que les hommes de Tom Thibodeau devront l’emporter d’au moins sept points devant leur public.

Le combiné à tenter

Les Grizzlies battent les Sixers et C.J. McCollum marque au moins 20 points (2,50) : dans le combiné du soir, on va d’abord mettre une pièce sur les Grizzlies, en déplacement chez une équipe de Philadelphie privée de sa superstar Joel Embiid. Sans le monstre des raquettes, Ja Morant et ses copains devraient pouvoir imposer leur loi, eux qui restent sur cinq succès en sept matchs. Et avec ça, un petit pari sur C.J. McCollum, qui retrouve toutes ses sensations après une longue absence. L’arrière des Blazers monte en puissance depuis trois matchs, avec 20, 26, et 29 points au compteur. Face au Thunder, on le voit atteindre la vingtaine à nouveau.

Une petite folie pour finir ?

Le Heat l’emporte sur le parquet des Celtics (3,15) : la cote est belle et elle s’explique par quelques absences côté Miami : Jimmy Butler notamment, mais aussi Kyle Lowry, P.J. Tucker ou encore Omer Yurtseven. Alors pourquoi tenter un tel pari ? Parce que le Heat a montré ces dernières semaines qu’il était capable de battre n’importe qui même diminué, et que les Celtics sont les rois de l’irrégularité. Avec une cote à 3,15, franchement pourquoi pas.

C’est tout pour aujourd’hui. En espérant que ces conseils porteront leurs fruits. Rendez-vous dès demain chez le banquier pour l’ouverture du PEL.

Les cotes proposées dans cet article sont susceptibles de monter ou de baisser entre le moment où ces lignes s’écrivent et le moment où elles sont lues. Nous donnons donc ces conseils à titre indicatif et sous réserve que la cote soit toujours disponible, sans jamais garantir le résultat (non, nous ne sommes pas encore devins).

