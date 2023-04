Pour son avant-dernier match de la saison, Killian Hayes a profité du passage des Pistons à Indiana pour s’offrir son record en carrière avec 28 points. Une bonne perf qui fait plaisir à quelques jours des vacances.

Au milieu d’une nuit marquée par les absences et les matchs pas franchement ouf à suivre, on a eu la bonne idée d’aller jeter un coup d’œil du côté d’Indianapolis. Au programme, deux équipes qui ne jouent plus rien, si ce n’est la quête d’une meilleure place à la Lottery. Bref, rien de bien enthousiasmant.

Mais ça serait oublier qu’on a un petit frenchy qui empile toujours les minutes en tant que titulaire pour Motor City. Inconsistant dans ses performances cette saison, Killian Hayes nous a cette fois offert une vraie belle sortie sur laquelle construire. Face à Indiana, une équipe contre laquelle il avait déjà montré de belles choses cette année, le Français a marqué le match de son empreinte.

Une super première mi-temps, dans laquelle il a enchainé les ficelles (70% au tir dans le premier acte), avec des bons décalages, une vraie confiance apparente dans son jeu et des mains baladeuses pour aller chiper plusieurs ballons dans les mains des Pacers. Du tout bon. La deuxième période est un peu moins qualitative avec une adresse qui chute mais le natif de Lakeland a trouvé le moyen d’aller faire ses points, avec notamment plusieurs passages sur la ligne des lancers.

Au final, cela nous donne 28 points, 6 passes, 4 rebonds et 4 interceptions. C’est tout simplement un nouveau record en carrière aux points pour Kiki. Dans une fin de saison sans vrai enjeu, le guard s’offre un petit kiff et marque aussi des points dans l’optique du Mondial 2023, une compétition qu’il espère disputer avec les Bleus. Si Vincent Collet était devant sa télé pour ce match, il a dû apprécier ce qu’il a vu.