NBA – le récap du jour : un contrat max dès cet été pour Tyrese Maxey ?

Place au récap de la journée made in TrashTalk ! Tout ce qui a été rédigé aujourd’hui par nos plumes mais aussi ce qui est passé un peu sous les radars, sans oublier notre petite contribution sur les réseaux sociaux et le programme de la nuit.

CE QUE VOUS POUVEZ LIRE SUR TRASHTALK DEPUIS CE MATIN

D’AUTRES INFOS QUI VOUS RAVIRONT PEUT-ÊTRE (OU PAS)

Selon certains exécutifs de la ligue, Tyrese Maxey pourrait se voir proposer un contrat max dès cet été. Reste à savoir si cela se fera à Philadelphie (source : Bleacher Report).

Le manoir de Michael Jordan a Chicago a été cambriolé, le coupable présumé a été interpellé, il s’agirait d’un jeune de 18 ans (source : TMZ Sports).

Les Raptors sont toujours très incertains à l’idée de conserver Nick Nurse. Le nom d’Ime Udoka est cité pour le remplacer (source : Bleacher Report).

En parlant de Nick Nurse, Stephen Silas est lui très attendu pour quitter le banc de Houston. Le technicien des Raptors pourrait y trouver un point de chute (source : Bleacher Report).

SUR NOS AUTRES RÉSEAUX