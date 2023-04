On y est ! Le dernier weekend de la saison régulière de NBA commence ce soir, avec un feu d’artifice final prévu dimanche. D’ici au dernier rideau, beaucoup d’équipes ont encore des raisons de jouer… comme de ne pas jouer. Si les Spurs, Rockets et Pistons sont assurés de finir dans le top 3 des nullos, le tanking va être rude entre ceux qui veulent gratter une meilleure place pour la Lottery.

Rappel concernant la Lottery :

Pire bilan de la Ligue : 14% de chance d’obtenir le 1er choix de Draft

14% de chance d’obtenir le 1er choix de Draft 2ème pire bilan de la Ligue : 14% de chance

: 14% de chance 3ème pire bilan de la Ligue : 14% de chance

: 14% de chance 4ème pire bilan de la Ligue : 12,5% de chance

: 12,5% de chance 5ème pire bilan de la Ligue : 10,5% de chance

: 10,5% de chance 6ème pire bilan de la Ligue : 9% de chance

: 9% de chance 7ème pire bilan de la Ligue : 7,5% de chance

: 7,5% de chance 8ème pire bilan de la Ligue : 6% de chance

: 6% de chance 9ème pire bilan de la Ligue : 4,5% de chance

: 4,5% de chance 10ème pire bilan de la Ligue : 3% de chance

: 3% de chance 11ème pire bilan de la Ligue : 2% de chance

: 2% de chance 12ème pire bilan de la Ligue : 1,5% de chance

: 1,5% de chance 13ème pire bilan de la Ligue : 1% de chance

: 1% de chance 14ème pire bilan de la Ligue : 0,5% de chance

Le petit point Tankathon qui va bien

Vendredi 7 avril

1h : Hornets – Rockets

– 1h : Pacers – Pistons

– 1h : Wizards – Heat

– Heat 1h30 : Nets – Magic

2h30 : Mavericks – Bulls

Une nuit prochaine haute en sensations fortes pour ceux qui aiment la lose, comme les copaings de la FFL. Pour le top 4 des perdants, rien ne pourra bouger. L’occasion de se remettre un peu à jouer au basket et de laisser le tanking au placard ? Certainement que oui. Au passage : derniers matchs de la saison pour Killian Hayes et Théo Maledon cette semaine, il faudra en profiter et ils enverront sûrement du pâté. C’est surtout dans le ventre mou que les défaites vont être précieuses. Wizards, Magic et Mavericks peuvent potentiellement renforcer leur pourcentage de chances de toper Victor Wembanyama le premier pick.

Samedi 8 avril

21h30 : Jazz – Denver

– Denver 22h : Spurs – Wolves

– Wolves 22h : Clippers – Blazers

Le calme avant la tempête, avant l’ouragan final. Trois matchs à heure française… avec deux matchs à observer : celui du Jazz et celui des Blazers. Auteurs d’une prestation carrément honteuse chez les Spurs cette nuit, la bande d’un Damian Lillard déjà en vacances va tenter d’améliorer encore un peu plus sa cote. Facile contre des Clippers qui ont absolument besoin d’un succès. Officiellement éliminés de la course aux Playoffs cette nuit, le Jazz devrait envoyer son équipe C pour un match contre l’équipe D des Nuggets.

Dimanche 9 avril

19h : Cavaliers – Hornets

19h : Heat – Magic

19h : Knicks – Pacers

19h : Wizards – Rockets

– 19h : Bulls – Pistons

21h30 : Mavericks – Spurs

– 21h30 : Lakers – Jazz

21h30 : Blazers – Warriors

On y est. L’ultime soirée de saison régulière, celle du tanking final pour gratter une place qui pourrait faire varier en mieux les chances à la Lottery. On surveillera surtout les Pacers, les Wizards, les Mavericks, le Jazz et les Blazers. Tous pourraient choisir de perdre, même s’il faut mettre entre parenthèses le cas Mavericks car toute qualification en Play-in est encore possible. L’occasion pour toutes les équipes en gras de se dire au revoir avant un long arrêt de six mois. Vous êtes plus Cancun, Tahiti, Malibu ou La Tranche sur Mer pour les vacances ?

Source : Tankathon