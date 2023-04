A trois jours de la fin de la saison régulière, on y voit déjà un peu plus clair, à l’Est comme à l’Ouest. Mais l’Ouest reste un peu plus brumeux car les places 5 à 9 ne sont pas encore verrouillées. Parmi les équipes concernées, les Lakers, actuels septième, susceptibles de faire l’ascenseur dans le classement, sans savoir dans quel sens.

On y est presque. Plus que trois soirs de NBA et la saison régulière aura livré tous ses secrets. Parmi ceux-là ? La position des Lakers dans cette lutte acharnée de la cinquième à la neuvième place. Darvin Ham l’a dit post trade deadline, les Angelinos visent le Top 6. Un objectif qui paraissait fou et qui est désormais possible. Pour se garantir un spot en Playoffs, leur principal concurrent est Golden State. Infographie, et on parle juste dessous :

🚨 Comment les Lakers peuvent finir 6èmes ?

Vont-ils devoir passer par le Playin Tournament ?

Voici les scénarios à suivre ! pic.twitter.com/3eeUPztIfv — TrashTalk (@TrashTalk_fr) April 7, 2023

Première indication, les Lakers n’ont pas le droit à l’erreur s’ils souhaitent jouer d’office les Playoffs. En parallèle, il faut que les Warriors s’inclinent sur au moins un de leur deux matchs restants pour que Los Angeles puisse les doubler. Seulement, les Kings, adversaires des champions en titre la nuit prochaine, ont mis au repos tous leurs cadres pour maximiser les chances de panade de leur rivaux historiques. Golden State n’aura plus qu’à finir le job contre Portland pour sécuriser son spot.

Les Lakers doivent eux se concentrer sur les Suns et le Jazz. On va peut-être enfin avoir une confrontation entre LeBron James et Kevin Durant pour un match explosif. Puis, le 9 avril, L.A. finit sans pression contre une équipe qui ne joue plus rien et qui devrait logiquement perdre.