À trois jours de la fin de la saison régulière, on y voit déjà un peu plus clair, à l’Est comme à l’Ouest. Mais si les podiums sont quasi connus, si quelques séries pointent déjà le bout de leur nez, un duel bat lui toujours son plein, celui qui voit s’opposer à distance les Nets et le Heat en vue du Top 6 de l’Est, dernière place qualificative pour les Playoffs sans passer par la case play-in.

On y est presque. Plus que trois soirs de NBA et la saison régulière aura livré tous ses secrets. Parmi ceux-là ? Le résultat final de la course assez inattendue entre les Nets et le Heat. Miami paye son mauvais début de saison et va devoir se battre pour espérer ne pas connaître le stress du play-in. Mais les Floridiens n’ont pas totalement leur destin entre leurs mains car les Nets tracent leur route et sont bien décidés à jouer les Playoffs. Il ne reste que deux rencontres, et seulement un match les sépare. Infographie, et on parle juste dessous :

🚨 Qui finira 6ème de la Conférence Est entre Miami et Brooklyn ? Voici les scénarios ! pic.twitter.com/Cpn4D2IzLO — TrashTalk (@TrashTalk_fr) April 7, 2023

On constate d’entrée que Brooklyn peut mettre fin au débat dès cette nuit contre le Magic. Une victoire les assurerait d’être sixième grâce à leur tie-breaker. Le seul scénario dans lequel les hommes de South Beach terminent sixième est un “tout plein, tout vide”. Les Nets doivent tout perdre et Miami tout gagner.

Au vu du programme qui attend les deux franchises, les Nets ont quand même un sérieux avantage. Leur match de cette nuit face à Orlando doit être plié comme il se doit. L’autre équipe floridienne est en back-to-back et fait reposer tous ses cadres. Ça sent le match de Mikal Bridges à 35 points ça non ? Le Heat a beau avoir un programme simple contre les Wizards et le Magic, il va donc falloir compter sur un choke de leur concurrent direct.