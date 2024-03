On y est ! Le mois de mars est arrivé, et tout en bas du classement NBA certaines franchises NBA n’ont plus qu’un mot à la bouche : la Lottery. Récupérer des talents pour l’avenir voilà l’idée, et pour cela il faut… perdre, perdre le plus possible, le fameux “tanking”. Bienvenue dans cet article matinal où l’on ne vous parlera que de lose et de futur, de Washington à San Antonio en passant par Portland ou Detroit, Charlotte ou Memphis. Au bout du tunnel ? Un nouveau crack français, peut-être.

Le Tankathon 2024 :

Bonne opération du jour – Raptors, Grizzlies

Les Raptors et les Grizzlies continuent à se tirer la bourre aux alentours de la sixième place du Tankathon, au détail près que les Dinos vivront avec le spectre des Spurs au dessus de leur tête jusqu’à la Lottery (pick protégé 1-6). On sait en tout cas à quoi va ressembler la fin de saison des deux franchises, et on vous met d’ailleurs au défi de nous parler du profil de Jahmius Ramsey, Jontay Porter ou Dejon Jarreau.

Mauvaise opération du jour – Hornets, Blazers et Pistons

Les Hornets ont encore une petite, toute petite chance d’accrocher une des trois pires places de la Ligue, mais pour cela il faudrait déjà arrêter de gagner. Manque de bol cette nuit ce sont les Grizzlies qui étaient en face, et on a donc pu apprécier le talent ENFIN reconnu de Vasilije Micic par exemple. Vite vite des défaites. Les Blazers ont pour leur part abusé en gagnant face aux Hawks (malins les Hawks…) grâce à un gros Anfernee Simons et un Deandre Ayton qui se met à dominer au seul moment où personne ne lui demande, alors que les Pistons sont encore tranquilles avec leur bilan éclaté… mais commencent à avoir une belle dynamique, non mais c’est vraiment n’importe quoi.

0h30 : Celtics – Suns

1h : Bulls – Clippers

1h : Rockets – Wizards

1h : Bucks – Sixers

3h : Thunder – Mavericks

3h : Blazers – Knicks

Rappel concernant la Lottery :

Pire bilan de la Ligue : 14% de chance d’obtenir le 1er choix de Draft

14% de chance d’obtenir le 1er choix de Draft 2ème pire bilan de la Ligue : 14% de chance

: 14% de chance 3ème pire bilan de la Ligue : 14% de chance

: 14% de chance 4ème pire bilan de la Ligue : 12,5% de chance

: 12,5% de chance 5ème pire bilan de la Ligue : 10,5% de chance

: 10,5% de chance 6ème pire bilan de la Ligue : 9% de chance

: 9% de chance 7ème pire bilan de la Ligue : 7,5% de chance

: 7,5% de chance 8ème pire bilan de la Ligue : 6% de chance

: 6% de chance 9ème pire bilan de la Ligue : 4,5% de chance

: 4,5% de chance 10ème pire bilan de la Ligue : 3% de chance

: 3% de chance 11ème pire bilan de la Ligue : 2% de chance

: 2% de chance 12ème pire bilan de la Ligue : 1,5% de chance

: 1,5% de chance 13ème pire bilan de la Ligue : 1% de chance

: 1% de chance 14ème pire bilan de la Ligue : 0,5% de chance

Source texte : Tankathon