Bonne nouvelle à Milwaukee ! Khris Middleton, touché au genou ce jeudi face aux Bulls, a passé une IRM qui n’a rien révélé de grave. Le lieutenant de Giannis Antetokounmpo va utiliser la semaine prochaine pour se remettre en forme, et espère revenir pour le début des Playoffs, samedi prochain.

Les Bucks peuvent avoir le sourire, après avoir eu la grosse goutte de sueur bien froide. Khris Middleton n’a rien de bien grave, selon Shams Charania. Blessé au genou lors du match face aux Bulls après ce qui a semblé être une mauvaise réception sur un tir en tout début de match, Krys avait été directement rappelé au vestiaire pour ne pas rejouer. Inquiétude, car les Daims avaient d’ores et déjà verrouillé leur première place à l’Est et se préparaient pour les Playoffs.

Bucks star Khris Middleton underwent an MRI on his knee Thursday and he is expected to rehab for the next week or so in hopes of being ready for start of the playoffs, sources say.

— Shams Charania (@ShamsCharania) April 7, 2023