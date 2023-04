Joel Embiid ne jouera pas ce soir face aux Hawks, et devrait également rester en tenue civile lors du match face aux Nets dimanche, selon le Philadelphia Inquirer. L’un des favoris au trophée de MVP a donc choisi la prudence, et surtout le repos alors que les Playoffs commencent la semaine prochaine, et qu’il faudra afficher une forme parfaite.

Il fallait s’y attendre. Les Sixers n’ont plus besoin ni de gagner ni de perdre d’un point de vue classement. Quoi qu’il arrive, ils resteront troisièmes à l’Est. Dans ce contexte, il n’y a aucun intérêt sportif à faire jouer les cadres du groupe, en prévention d’une éventuelle blessure qui foutrait un gros bazar et plus simplement dans l’optique de leur accorder quelques précieux jours de repos à l’approche d’une campagne de Playoffs qui va enfin être jouée à fond par les Sixers.

Sources: Joel Embiid won’t play against Atlanta Hawks on Friday https://t.co/jRJM7ifPHT via @phillyinquirer — Keith Pompey (@PompeyOnSixers) April 7, 2023

Keith Pompey, journaliste à l’origine de l’info, indique néanmoins que James Harden n’est lui pas concerné, et devrait se déplacer à Atlanta puis à Brooklyn pour disputer les deux dernières rencontres de Philly. Pour Embiid, qui a joué 18 des 19 matchs de son équipe entre le 2 mars et le 6 avril, c’est donc repos. Pour rappel, il a été gêné au niveau du pied gauche une majeure partie de la saison.

Là où cette information prend une tournure plus intéressante, c’est sur le plan individuel. En pleine course pour potentiellement remporter son premier trophée de MVP, ces deux matchs pourraient peut-être peser un peu sur la balance, bien que son carton plein face aux Celtics ait quand même mis d’accord pas mal de monde. Cette saison, Joel Embiid a ainsi proposé 33,1 points, 10,2 rebonds et 1,7 contre par match. Il devrait – en toute logique – remporter le titre de meilleur scoreur de la saison. Les Sixers seront de leur côté opposés soit aux Nets, soit au Heat lors du premier tour des Playoffs, qui commenceront samedi prochain.

Source : Philadelphia Inquirer