Longue nuit de NBA en perspective avec onze matchs à l’affiche. Mais en cette fin de saison, difficile de trouver des matchs avec de l’enjeu, des stars et de l’adversité. Peut-être que le Lakers – Suns avec LeBron James contre Kevin Durant va nous réconcilier avec ça.

# LE PROGRAMME

1h : Wizards – Heat

1h : Pacers – Pistons

1h : Hornets – Rockets

1h30 : Celtics – Raptors

1h30 : Nets – Magic

1h30 : Hawks – Sixers

2h : Pelicans – Knicks

2h : Bucks – Grizzlies

2h30 : Mavericks – Bulls

4h : Kings – Warriors

4h30 : Lakers – Suns

# À NE PAS MANQUER

Lakers – Suns (4h30) : C’est l’affiche du jour malgré les incertitudes autour des stars du match. Les Lakers – Suns nous ont toujours donné des rencontres intenses entre deux franchises qui ne s’apprécient pas vraiment. Phoenix est assuré de finir quatrième à l’Ouest contrairement aux Lakers qui possèdent encore un classement très variable. Actuel septième, il leur faut cette victoire pour encore croire en une montée dans le Top 6, signe d’une qualif en Playoffs. Mais le destin de Los Angeles dépend également des Warriors, des Pelicans, des Wolves et un peu des Clippers.

Pour revenir au match du soir, il devrait être explosif. Cela pourrait être le premier affrontement entre LeBron James et Kevin Durant depuis le Christmas Day 2018. Encore faut-il qu’ils soient là. LBJ comme Anthony Davis sont listés incertains pour la rencontre, bien qu’on soit habitué à ce statut avec le King depuis un certain temps. Kevin Durant, Devin Booker et Chris Paul ne pourraient jouer que la première mi-temps ou être laissés totalement au repos.

# À SUIVRE ÉGALEMENT