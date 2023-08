On en a donc fini avec la première phase de groupe pour la moitié des équipes présentes à cette Coupe du Monde. On fait le gros récap du jour, et on enchaine !

Les résultats du jour

Mais aussi, sur TrashTalk

Pas vraiment de grosses surprises aujourd’hui, si ce n’est la difficulté des Français à se défaire des terribles Libanais. Bref.

Pour le reste, l’Italie et l’Australie ont assuré l’essentiel et se qualifient pour la suite des évènements, l’Allemagne s’est baladé face à la Finlande, alors que la Lituanie et le Canada ont confirmé leur belle forme estivale et que l’Égypte a sauvé l’honneur dans un match que personne n’a regardé ne nous leurrons pas, et que les Philippines ont échoué à remporter le moindre match dans cette première phase en laissant la victoire à l’Italie.

Les classements

Le programme de demain