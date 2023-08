Cinq jours de compétition et déjà trois matchs de disputés pour la moitié des équipes formant le plateau de cette Coupe du Monde 2023. Ce qui veut dire que pour celles-ci le premier tour est terminé, ce qui veut dire que l’on connait officiellement les huit premières nations éliminées et les huit premières qualifiées pour la suite… Zoom d’ailleurs sur les huit nations les plus heureuses en ce 29 août, spoiler la France n’est pas dedans.

République Dominicaine

On les attendait de pied ferme, et ils ont répondu présent. Dans une poule homogène les Dominicains ont fait un sans-faute, et si les victoires face à l’Angola et aux Philippines ont été acquises aux forceps, celle obtenue face à l’Italie n’a rien à voir avec la chance. Karl-Anthony Towns domine physiquement et ce n’est pas une surprise, Andres Feliz est la vraie belle surprise de ce groupe, et au deuxième tour la Rep Dom affrontera la Serbie et Porto Rico avec une vraie chance de rallier les quarts. Du très solide, et une potentielle belle surprise de cette Coupe du Monde ?

Italie

Sans être étincelants, les joueurs de Gianmarco Pozzecco sont au deuxième tour au titre de leur bilan de deux victoires et une défaite. Des wins face à l’Angola et les Philippines, non sans avoir parfois, et donc une défaite face à la République Dominicaine de Karl-Anthony Towns. Fontecchio et Spissu ont plutôt assuré, mais au final ça donne un bilan moyen, pas celui d’un candidat à la médaille en tout cas… même si l’on sent que les Transalpins sont toujours à la limite entre cette équipe suffisante et une équipe “frisson” qui vit par ce qu’elle propose en attaque. Au deuxième tour il faudra jouer face à la Serbie et à Porto Rico, une chance de qualif pour les quarts subsiste mais uniquement en cas de sans-faute. Attention, l’Italie est au pied du mur… mais ça ne veut pas dire qu’elle est foutue.

Lituanie

Ils étaient les favoris de leur groupe, et ils ont répondu présents. Il y a toujours de la bière au stade de rugby, il y a toujours la Lituanie au second tour d’une grande compétition FIBA. Jonas Valanciunas a dominé dans la raquette, Rokas Jokubaitis est à chaque été encore plus fort, Mindaugas Kuzminskas est toujours là pour réciter les gammes baltes, et au final ça fait trois victoires en trois matchs pour l’équipe de Kazys Maksvytis, deux très faciles face au Mexique et l’Égypte, une un peu moins face au Monténégro mais jamais la Litu n’a en tout cas semblé en difficulté. La suite ? Team USA et Grèce pour rallier les quarts, une victoire face aux Grecs devrait suffire, mais on passe clairement aux choses sérieuses pour les jaunes et verts !

Monténégro

L’objectif pour les Monténégrins était de battre le Mexique et l’Égypte, et Nikola Vucevic et ses potos l’ont fait sans trembler. Après avoir – un peu – tenu tête à la Lituanie c’est finalement une première défaite qui est venue gâcher la belle CDM des hommes de Bosko Radovic. Nikola Vucevic a été parfait pendant deux matchs un tiers, Marko Simonovic et Kendrick Perry très solides, et si la suite risque de se gâter (Team USA et Grèce), les Monténégrins n’ont volé la place à personne pour se retrouver au second tour. Attention, ça va jouer sans pression et c’est peut-être leur meilleure arme pour la suite.

Allemagne

Là ça ne rigole pas du tout. Dans l’un des groupes les plus relevés de ce premier tour, les médaillés de bronze du dernier Euro ont frappé fort. Une victoire énorme face à l’Australie, dans un match lors duquel Dennis Schroder a gagné son duel face à Patty Mills, notamment. Puis deux victoitres très tranquilles face au Japon et à la Finlande, équipes middle mais qu’il fallait tout de même respecter. Petite alerte au niveau de la cheville de Franz Wagner mais pour le reste ça déroule, du leadership de Schroder à l’adresse de Maodo Lo, en passant par la puissance des intérieurs NBA Theis ou Wagner. Suite de la compétition face à la Slovénie et la Géorgie, et les quarts sont plus que jamais dans le viseur.

Australie

L’objectif était de se qualifier, si possible en terminant premier de la poule. Objectif à moitié atteint donc, la faute à cette défaite face à l’Allemagne après avoir disputé, probablement, le plus beau match de ce premier tour. Pas vraiment de doutes concernant le niveau de cette équipe (Patty Mills est un merveilleux leader, Josh Giddey son alter ego naturel et Joe Ingles le guide parfait) mais attention tout de même car pour rallier les quarts il faudra probablement battre la Slovénie au second tour et la défaite face à l’Allemagne prend là tout son sens. Les Australiens ont en tout cas de la ressource, assez pour aller loin dans cette compétition grâce à un savant mélange d’expérience, de grognardise, de fraîcheur et de polyvalence. Poil à gratter jusqu’au bout mais attention, les Boomers tiennent sur un fil s’ils ne passent pas la seconde.

Canada

Impitoyables Canadiens, qui n’auront absolument RIEN laissé, à PERSONNE. Trois matchs, trois branlées, dont l’une face à la France qui risque tout de même de faire date. Shai Gilgeous-Alexander est injouable, Kelly Olynyk insupportable et c’est toute l’équipe de Jordi Fernandez qui se sera servie de ce premier tour pour frapper un grand coup, pour frapper à la porte des favoris de cette Coupe du Monde. Un véritable épouvantail, en attaque ça déroule et en défense ça agresse, les matchs face à l’Espagne et probablement le Brésil au second tour seront d’autres genres de tests mais très clairement… le Canada fait peur car le Canada joue bien, car le Canada joue très bien.

Lettonie

Une défaite – prévisible – face au Canada, mais la Lettonie n’a absolument pas volé sa place au second tour, n’en déplaise aux Français qui ont pris le tarif avant-hier. Les Lettons font partie des belles surprises de ce premier tour. Des belles histoires, et malgré l’absence de Kristaps Porzingis et un deuxième tour qui les verra affronter l’Espagne notamment, on a presque envie de croire à cette belle story du mois d’août. Des mecs qui ont compris qu’au basket l’agressivité et l’adresse aidaient beaucoup à gagner des matchs, sans blague, des mecs aux accents bizarres sur les consonnes mais que l’on supportera face à la Roja comme si on était né à Riga.