Cinq jours de compétition et déjà trois matchs de disputés pour la moitié des équipes formant le plateau de cette Coupe du Monde 2023. Ce qui veut dire que pour celles-ci le premier tour est terminé, ce qui veut dire que l’on connait officiellement les huit premières équipes qualifiées pour la suite… et les huit nations éliminées. Zoom d’ailleurs sur ces petits pays de basket, en 2023 en tout cas.

Angola

Un groupe A homogène, mais les Angolais auront finalement eu une longueur de retard. Une petite longueur, mais une longueur tout de même. Bruno Fernando a pu montrer un peu une palette qu’il n’a que trop peu l’occasion de montrer en NBA, le minuscule meneur Childe Dundao a été assez intéressant mais, justement, les joueurs de Jose Claros Canals auront semblé un peu trop petit ou un peu trop vieux dans cette Coupe du Monde, en tout cas pour passer ce premier tour. La victoire face aux Philippines prouve en tout cas que l’Angola a plus que jamais sa place dans l’élite mondiale et n’est finalement pas si loin du cap suivant.

Philippines

Décevant, forcément. Décevant car ce Groupe A était plus jouable qu’il n’y parait, décevant car à domicile les TRES nombreux fans philippins méritaient mieux. Le premier match face à la République Dominicaine aurait pu tourner en leur faveur, la défaite face à l’Angola doit relever de l’échec tant il y aurait eu la place, et en ce qui concerne le dernier match face à l’Italie il était probablement déjà trop tard, malgré une relative belle résistance. Cette Coupe du Monde nous aura en tout cas permis de se rappeler à quel point les Philippins aiment le basket, et à quel point Jordan Clarkson est un merveilleux entertainer quand il dépose le cerveau à l’entrée de la salle, c’est à dire à chaque match.

Égypte

Une belle réaction lors du dernier match face au Mexique, mais la différence de niveau avec deux top teams européennes (Lituanie et Monténégro) était définitivement insurmontable. Pas de quoi être honteux non plus car l’Égypte repart avec une victoire et aura l’occasion face à la Jordanie et la Nouvelle-Zélande de montrer qu’elle est capable d’être plus qu’un faire-valoir et, pourquoi pas, d’aller chercher une place aux prochains Jeux Olympiques en tant que représentante du continent africain. Chiche ?

Mexique

Ils sont venus, ils ont vu, ils ont perdu et ils sont repartus. Le Mexique ambitionnait de jouer les trouble-fêtes dans un Groupe D finalement tombé sous le joug européen, mais les hommes d’Omar Quintero n’ont jamais vu le jour. Trois matchs, trois défaites, dont l’une danns les grandes largeurs face à l’Égypte, histoire de valider le fait que le Mexique était bien la moins bonne équipe de ce groupe. 20, 30 et 28 pour les écarts, Paco Cruz, Ibarra ou Jaimes pour les joueurs – un peu – en vue, mais globalement les Mexicains n’auront fait que passer. Comme l’Égypte il faudra tenter d’exister face à la Jordanie de Rondae Hollis-Jefferson et la Nouvelle-Zélande de Tana Umaga, puis sil s’agira ensuite de rentrer au pays piur continuer d’ériger des statues à André-Pierre Gignac.

Finlande

L’une des grosses déceptions de cette Coupe du Monde. Lauri Markkanen et les siens avaient pris l’habitude d’étonner et même d’emmerder tout le monde depuis quelques compétitions, mais cette année les snipers venus du froid ont surtout… pris froid. Un premier match face à l’Australie qui aurait pu tout changer mais une défaite qui les précipitera finalement vers deux désillusions. La première contre le Japon, qui punira les nordiques de leur trop grande facilité dans l’effort, et la seconde face à l’Allemagne, pour cause de deux divisions d’écart entre les deux nations. Besoin de se rassurer et de sauver l’honneur face au Vénézuela et au Cap-Vert, mais cette Coupe du Monde est d’ores et déjà raté pour l’équipe du MIP 2023.

Japon

La victoire d’avant-hier face à la Finlande avait ravivé la flamme japonaise, mais face à l’Australie la marche était finalement trop haute. Yuta Watanabe n’a pas forcément été le leader naturel attendu, Joshua Hawkinson a laissé éclater le meilleur de lui-même et a notamment dégommé les intérieurs finlandais et australiens avec des perfs à la Wilt Chamberlain, et le meneur Yuki Kawamura a presque fait oublier sa toute petite taille grâce à son talent et son envie. Un cran en dessous des tous meilleurs mais le Japon a joué, on le rappelle, sans son meilleur joueur et avec un Watanabe légèrement blessé, alors tout n’est pas noir et la deuxième phase permettra peut-être aux joueurs de Thomas Hovasse de terminer sur deux victoires, face au Vénézuela et au Cap Vert.

France

La France dans le peloton des éliminés, oui. Désillusion totale pour les Bleus, du match 1 au match 3 car, ne nous méprenons pas, la victoire du jour face au Liban ne tempère absolument rien au niveau de notre désarroi. Une branlée atroce face au Canada, une défaite honteusement logique contre la Lettonie et la seule victoire de ce premier tour face à une équipe à qui on doit en mettre 40 minimum et tous les jours ? On est d’accord : voici l’une des pires compétitions de l’histoire du sport collectif français moderne, au niveau de Knysna 2010 pour les footeux n’ayons pas peur des mots. Côte d’Ivoire et Iran attendent la France pour terminer la compétition, pour conclure un fiasco dont il sera difficile de se remettre.

Liban

Forcément… on a envie de féliciter ces Libanais, car en ce qui concerne le match face à la France on aurait presque préféré les voir s’imposer tant ils ont montré de l’envie et un talent qu’ils n’avaient jusque-là pas eu le temps de déployer. Wael Arakji a envoyé du gros bois face à la France, Omari Spellman s’est rappelé au bon souvenir de ses cantiniers américains, et globalement le match face aux Bleus a permis de montrer que le Liban avait une vraie équipe de basket, sentiment un peu caché auparavant par les deux raclées reçues par la Lettonie et le Canada.

Pour ces huit nations l’objectif à très court-terme reste le même : gagner les deux derniers matchs pour, pour certains, entrevoir une chance de jouer les Jeux Olympiques l’année prochaine. Et pour d’autres, terminer cette compétition sur une ou deux bonnes notes, si ça n’est pas trop demander.