Preview des Memphis Grizzlies – Saison NBA 2023-2024

Grand classique de l’automne, les previews des franchises NBA animent chaque année le mois précédant le début de la saison régulière. La règle est simple : tous les jours, une nouvelle équipe passe à la loupe. Au menu aujourd’hui ? Les Grizzlies de Memphis, qui ont les dents très longues. Retour sur l’intersaison, présentation de l’effectif, rappel des objectifs et pronostic, c’est parti pour la présentation des Oursons !

Ce qu’il s’est passé la saison dernière

51 victoires et 31 défaites. Une saison régulière dans les standards des ambitions des Grizz’, avec pas mal d’ingrédients qui font d’eux une équipe rafraîchissante et sympathique à voir jouer. Un young core des plus excitants, des highlights à foison, une très belle ambiance au FedEx Forum, et des punchlines bien aiguisées. Tous ces ingrédients permettent à Memphis de concocter un petit breuvage explosif à souhait. Un breuvage qui a d’ailleurs fini par… exploser, tout simplement.

Car malheureusement, dans le Tennessee si cher à Elvis Presley, les frasques extra-sportives ont très vite pris le dessus sur le sportif et ont fait basculer les Oursons du mauvais côté de la hate. Dillon Brooks et ses provocations et déclarations incessantes, Desmond Bane qui essaie de trashtalker LeBron, et surtout Ja Morant qui s’exhibe sur Instagram avec des guns à deux reprises… Cette avalanche de faits divers cause beaucoup de tort aux Grizzlies, qui voient leur franchise player suspendu 8 et 25 matchs pour ces deux écarts de conduite. Son absence est préjudiciable à Memphis, qui tombe face aux Lakers au premier tour des Playoffs en six matchs, avec Dillon Brooks qui se ridiculise de match en match avec ses frasques mais aussi des performances bien en-dessous de ce qu’il est capable de proposer. Le Canadien a poussé à bout ses dirigeants, au point qu’ils déclarent, avant même l’ouverture du marché des agents libres, qu’il ne sera pas conservé et qu’il devra trouver une nouvelle équipe.

Avec cette fâcheuse expérience, on espère que les Grizzlies auront appris l’humilité, et qu’ils vont également apprendre de cet échec cuisant et prématuré pour avancer dans la bonne direction et se concentrer sur le basket sans pour autant renier leur identité qui a fait leur succès, mais qui, poussée à l’excès, les a desservi.

Le marché de l’été

Ils partent : Dillon Brooks, Tyus Jones

Dillon Brooks, Tyus Jones Ils prolongent : Desmond Bane, Xavier Tillman

Desmond Bane, Xavier Tillman Ils arrivent : Marcus Smart, Derrick Rose, GG Jackson (two-way)

Le principal départ de cette escouade est celui du turbulent Dillon Brooks, parti chez les Rockets pour apporter un peu de grogne et de savoir-faire défensif à ce jeune effectif de Houston, où il pourrait bien se relancer en NBA. Le comportement et les performances indignes de son statut auront eu raison de sa présence chez les Grizzlies, où il a quand même contribué au renouveau de la franchise. Tyus Jones a été envoyé à Washington dans un échange à trois équipes (nous y reviendrons), où il pourra apporter sa propreté et sa justesse dans une équipe en reconstruction qui a besoin d’un chef d’orchestre pour driver Jordan Poole et compagnie.

Desmond Bane a quant à lui décroché le pactole cet été. Prolongé pour 5 ans et 207 millions de dollars, il représente l’avenir et le présent des Grizzlies grâce à son shoot longue distance et sa complémentarité avec Ja Morant, et sera même mieux payé que ce dernier.

Au rayon des arrivées, la recrue phare des Grizzlies n’est autre que Marcus Smart, ancien pitbull des Celtics, qui a été sacrifié par les Verts pour permettre à Kristaps Porzingis d’arriver à Boston. Smart apportera une dureté défensive similaire à celle de Dillon Brooks, mais sans les déclarations inutiles et sans les liquéfactions dans les moments qui comptent. Smart veut également servir de mentor à Ja pour le maintenir dans le droit chemin. Derrick Rose, quant à lui, revient également sur les terres de ses premiers exploits, lui qui est allé à la fac de Memphis, il sera le back-up de Ja Morant et pourrait même être titulaire par moments, pendant la suspension de ce dernier.

Le roster 2023-24 des Grizzlies

Meneurs : Ja Morant (après sa suspension) , Derrick Rose, Jacob Gilyard (two-way)

: , Derrick Rose, Jacob Gilyard (two-way) Arrières : Marcus Smart , Luke Kennard, Josh Christopher, GG Jackson (two-way)

: , Luke Kennard, Josh Christopher, GG Jackson (two-way) Ailiers : Desmond Bane , David Roddy, John Konchar, Ziaire Williams

: , David Roddy, John Konchar, Ziaire Williams Ailiers-forts : Jaren Jackson Jr. , Santi Aldama, Brandon Clarke, Jake LaRavia

: , Santi Aldama, Brandon Clarke, Jake LaRavia Pivots : Steven Adams, Xavier Tillman, Kenneth Lofton Jr.

En gras les starters pressentis, selon les fameuses sources proches du dossier

Le cinq majeur se dessine clairement à Memphis, et Ja Morant devrait rapidement retrouver sa place de titulaire après avoir purgé sa suspension (et possiblement démarré quelques matchs dans la peau d’un remplaçant). En attendant le retour du tonton flingueur, Derrick Rose pourrait bien assurer l’intérim à la mène, aux côtés de Marcus Smart sur la traction arrière pour apporter (encore) un capital défense bien sympathique aux Oursons.

Concernant le frontcourt, Desmond Bane devrait basculer au poste 3 pour laisser la place à l’ancien Celtic. Si sa taille peut faire défaut, son pourcentage de loin sera toujours une arme létale pour des Grizzlies qui ont parfois pu manquer de spacing par le passé. Jaren Jackson Jr. est évidemment indéboulonnable en 4 grâce à sa dissuasion défensive, avec ou sans la complicité du statisticien de Memphis, et Steven Adams reviendra dès que possible au mitard sur le poste 5. Sinon, Xavier Tillman a également prouvé qu’il pouvait jouer les bouche-trous.

Une petite vidéo en passant ?

Les salaires 2023-24 des Memphis Grizzlies

Source tableau : HispanosNBA.com

TTFL : les joueurs des Grizzlies à suivre

Ja Morant, Desmond Bane, Jaren Jackson Jr. et Derrick Rose

Ja Morant n’est pas encore revenu, mais comptez sur lui pour tenter d’envoyer sa quarantaine de points chaque soir sans trop de malus. En son absence, les deux bougres qui vont en profiter le plus sont évidemment Jaren Jackson Jr. et Desmond Bane. Le premier, DPOY en titre, a envoyé de beaux cartons en attaque en l’absence de son franchise player, et a même eu quelques contres offerts dans le lot. Et le deuxième, s’il ressemble à un nain bodybuildé, aura tout le loisir de canarder à tout va et de scorer à foison. A surveiller également Derrick Rose, mais seulement pour faire les fonds de tiroirs et prier pour que ce soit LE bon soir où il va marquer 32 points.

Infirmerie : le point sur les blessures

S’il devrait être opérationnel pour le début de saison, il faudra tout de même surveiller l’état de santé de Steven Adams, qui a manqué les Playoffs l’an dernier à cause d’une blessure au genou. Le Kiwi fera énormément de bien à la raquette des Grizzlies et son retour est attendu pour jouer des coudes en compagnie de Jaren Jackson Jr., le DPOY en titre, et Marcus Smart, le DPOY… d’il y a 2 ans.

Brandon Clarke, quant à lui, ne sera pas remis à temps. En effet, une rupture du tendon d’achille est venue couper le Canadien dans son élan et l’a empêché de jaillir du banc et de tout donner comme à son habitude. Son retour approche, mais ne sera vraisemblablement pas pour le mois d’octobre. Il devra par ailleurs regagner sa place dans la rotation de Taylor Jenkins.

Au rayon des blessures qui n’en sont pas vraiment, Ja Morant ne sera pas remis de sa fracture du cerveau avant 25 matchs, soit la durée de sa suspension pour avoir brandi un gun à deux reprises sur des lives Instagram. C’est évidemment l’absence la plus préjudiciable à ce squad.

Quels objectifs cette saison ?

Les Playoffs, évidemment, mais surtout faire mieux que la saison dernière est une obligation. Les Grizzlies ont quitté les derniers Playoffs par la petite porte au premier tour face à des Lakers bien plus organisés et conquérants (sic) que ces Oursons prépubères. Ja Morant et ses potes ont pris 40 points au sixième et dernier match de cette série, Dillon Brooks a poussé tout le monde à bout, Jaren Jackson Jr. ne pouvait pas tout faire tout seul tandis que Steven Adams et Brandon Clarke ont cruellement manqué. On souhaite aux dirigeants de Memphis que leurs joueurs aient pris une belle leçon d’humilité et se soient remis les idées en place après cette désillusion subie face à LeBron James “trop vieux” selon Dillon Brooks. Talentueux et insolents, efficaces et bavards, il n’y a que les points négatifs qui sont ressortis de la dernière postseason. Les Grizzlies vont devoir faire amende honorable, revenir avec plus d’humilité sans oublier de capitaliser sur leurs forces, et espérer également que les adversaires les prennent de haut. Avec tout le monde en bonne forme physique et morale, les Grizz’ peuvent accomplir de grandes choses, mais il va falloir se retrousser les manches et mettre les mains dans le cambouis. Y a plus qu’à.

Le pronostic du rédacteur

45 victoires – 37 défaites Moins bien que la saison dernière, mais également logique avec les matchs ratés par Ja Morant. Heureusement, Desmond Bane, Jaren Jackson Jr., Marcus Smart et Derrick Rose veillent au grain pour tenir tant bien que mal la baraque en l’absence de la star locale. Evidemment, c’est plus compliqué sans lui mais cette petite baisse fait également du bien à Memphis, qui est plus humble, et se concentre davantage sur le parquet plutôt que les frasques extra-sportives. La qualification pour les Playoffs est directement assurée, mais pour l’avantage du terrain, il faudra aller le chercher. Jaren Jackson Jr. devra encore jouer les grands frères pendant la suspension de Ja, Marcus Smart va déjà se faire adorer dès son premier match dans le Tennessee et Desmond Bane va vouloir entrer dans la conversation pour honorer à son tour sa première étoile. Le talent est encore là à Memphis, mais des ajustements sont indispensables, et un soin particulier doit être accordé à la santé mentale cette saison, pour franchir un réel palier et redevenir cette équipe aussi sympathique que surprenante.