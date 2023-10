La saison NBA 2023-24 reprendra le 24 octobre et d’ici-là, c’est la tradition, TrashTalk vous propose un tour d’horizon complet des 30 franchises qui composent la Grande Ligue. Au cœur de ce calendrier très complet des 30 Previews en 30 Jours ? 10 bonnes raisons de suivre chacune des trente franchises NBA. Aujourd’hui les Grizzlies, des tontons flingueurs mais pas toujours dans le bon sens du terme.

#1 : Desmond Bane qui tourne à 29 points par match jusqu’en décembre

En attendant le retour de Ja Morant en décembre, Desmond Bane pourrait bien voir son nombre de tickets shoots augmenter drastiquement. L’arrière qui ressemble à un nain bodybuildé aura tout le loisir de prendre 14 tirs à trois points par match… et d’en mettre 9 ! Une sacrée occasion pour lui de justifier ce contrat à neuf chiffres posé sur la table par sa franchise pour le garder en ville. 207 millions sur 5 ans, DB a sécurisé le sac et pourrait bien le rendre au centuple à ses Grizzlies, en compagnie d’un Jaren Jackson Jr. qui a également bien tenu la baraque en l’absence du franchise player. Les deux pourraient même poser une belle option pour une sélection parmi les étoiles à Indianapolis en 2024.

#2 : Les retours de Dillon Brooks à Memphis

Il dit avoir entouré de rouge sanguinolent tous les matchs face aux Grizzlies, et vous savez quoi ? Il sera également attendu au tournant par le FedEx Forum. Dillon Brooks est désormais à Houston et veut faire regretter à sa désormais ex franchise de ne pas l’avoir prolongé malgré ses Playoffs bien crades. Le Canadien est avide de revanche et pourrait bien être hué par son ancien public, et lui pourrait bien vouloir fermer des bouches en ouvrant toujours plus la sienne, en défendant dur et en marquant ses shoots, dans la continuité de son superbe Mondial. Spoiler, ça va finir à 11 points à 4/15 aux tirs et une exclusion dans le troisième quart-temps.

#3 : Marcus Smart qui retourne quant à lui à Boston

Un autre joueur fera son retour dans sa franchise de toujours, pour la première fois de sa carrière en tant qu’adversaire. Il s’agit de Marcus Smart, néo Grizzly, qui va retourner à Boston mais qui ne devra pas se tromper de vestiaire en arrivant au TD Garden. Arrivé pour remplacer numériquement Dillon Brooks, il a quant à lui laissé un souvenir impérissable à Bean City et nul doute que les hommages pleuvront et les larmes couleront. MS36, qui a donc rejoint l’unique franchise, hors C’s, qui lui correspond autant, devra laisser ses émotions de côté pour toujours plus défendre, flopper et provoquer de passages en force.

#4 : Jaren Jackson Jr. qui fait 14 fautes en antenne nationale

Jaren Jackson Jr. est parfois connu pour prendre des fautes bêtes et doit encore diminuer sa fréquence pour encore plus peser sur les matchs et rester plus longtemps sur les parquets. Mais toutefois, on se délecte d’avance de le voir avec trois fautes dès le premier quart-temps après avoir mordu à une feinte de hook de Rudy Gobert, la fameuse “feinte d’oreille” selon tous les coachs de district. JJJ n’a plus qu’à espérer que le statisticien de Memphis soit toujours aussi conciliant et attribue la faute à Xavier Tillman. On sait jamais, sur un malentendu ça peut marcher.

#5 : Les dunks astronomiques de Ja Morant (on espère)

Ja Morant va nous manquer pendant ces 25 premiers matchs de la saison, mais toutefois, il devrait tout de même régaler sur les 57 autres, à base de tomars venus d’ailleurs et de séances de voltige en haute altitude. Le numéro 12 devrait assurément garnir les différents Top 10 dès lors qu’il sera de retour sur les parquets. On espère qu’il aura également mis à profit cette période loin des parquets pour se reposer mentalement et physiquement, et ainsi démarrer sa saison frais comme un gardon. Le spectacle en dépend.

#6 : Les lives Instagram astronomiques de Ja Morant (on n’espère pas)

Toutefois, s’il y a bien un endroit où on ne veut pas le voir faire des dingueries, c’est en live Instagram. Un support sur lequel Ja a déjà fauté à deux reprises. La première dans le Colorado où il se filme torse nu et visiblement sous l’emprise d’une substance encore inconnue, exhibant un flingue. La deuxième sur le siège passager de la voiture d’un ami qui se filme en train de danser, et tourne son objectif vers Ja Morant… un gun à la main, avant de vite enlever la caméra, mais le mal est fait. Ja prend 8 et 25 matchs de suspension de la part d’Adam Silver. La prochaine étape serait de se ramener avec un bazooka ou de tirer en live, mais évidemment, on ne souhaite pas du tout une telle issue. La sécurité de tous et la carrière du numéro 12 en dépendent.

#7 : Cauet sur le banc

Parce que Taylor Jenkins ressemble à Cauet, tout simplement. Il a trouvé la méthode pour faire marcher ses Grizzlies et elle fonctionne plutôt bien. Et aux USA, nul doute que sa recette de Cauet Burger ferait un tabac. Et surtout, qui de mieux placé pour ramener du show à une ville comme Memphis… qu’un type qui a créé son propre show à la télé ? Bon allez, on arrête les comparaisons foireuses, et on profite une nouvelle fois du talent de coach de monsieur Jenkins pour faire tourner tout ce beau monde, avec et sans Ja Morant, avec ou sans Cécile de Menibus.

#8 : Steven Adams qui se brosse les chicots avec un tronc d’arbre

Parce que c’est bien connu, si LeBron James envoie son coude à pleine vitesse dans l’arcade de Steven Adams, il va vite fait se gratter le sourcil. Et si sa cheville part en Y, il va simplement remonter sa chaussette. Le Néo-zélandais est un dur au mal qui doit probablement boire une bière dans un crâne à l’heure actuelle, en se mettant des coups de têtes dans un hangar désaffecté d’Oklahoma City avec ses frères tout en écoutant du métal. Et ensuite il se brossera donc les chicots avec un tronc d’arbre. Vivement son retour pour les Grizzlies, qui ont bien besoin d’un bourrin dans la raquette pour foutre des barrières tah les blocus dans les lycées.

#9 : Tous les jeunes à développer

Même si les Grizzlies sont compétitifs en l’état, il y a toujours du beau monde à développer dans le roster. Ziaire Williams tarde à éclore mais pourrait bien avoir ses minutes cette saison, son profil de joueur longiligne mais habile pourrait plaire à Taylor Jenkins. L’épais ailier-fort David Roddy peut apporter une nouvelle dimension physique à cette équipe qui n’en manque déjà pas, et peut devenir le nouveau Dillon Brooks s’il devient un bel enfoiré. Jake LaRavia n’a pas encore trop eu sa chance la saison dernière mais sa qualité de shooteur ferait le bonheur d’une équipe qui peut parfois en manquer avec Luke Kennard comme seul canardeur attitré. Et le dernier venu GG Jackson pourrait également devenir un athlète très intéressant, bien qu’il soit possible qu’il doive d’abord passer par la G League. Quoi qu’il en soit, l’avenir est aussi prometteur que le présent à Memphis

#10 : Une dernière saison à l’Ouest avant l’expansion ?

Les rumeurs concernant une expansion de la ligue vont bon train. De plus en plus de gens annoncent que deux nouvelles équipes pourraient voir le jour, à Seattle et Las Vegas. Ces deux équipes étant très à l’Ouest, cela impliquerait potentiellement un changement de conférence pour deux équipes. Memphis faisant partie des villes les plus à l’Est de l’Ouest (on est sûrs que vous l’avez), ils pourraient bien faire partie de la Conférence Est si cela venait à se confirmer. Alors, profitons des potentielles dernières joutes des Grizzlies dans la très relevée conférence Ouest, avant de sortir les biscoteaux à l’Est ?