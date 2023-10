82 matchs, du 24 octobre 2023 au 14 avril 2024. 82 matchs par franchise, 30 franchises, 15 joueurs par franchises. 450 joueurs. 30 previews en 30 jours, et pour ces previews 5 questions par franchise. 150 questions. Faut être doué en calcul hein. Aujourd’hui ? Les cinq grandes questions des Memphis Grizzlies pour la saison NBA 2023-24 !

#1 : Peuvent-ils redevenir la darling de la NBA ?



Avant que Ja Morant ne découvre le bouton Live sur son Instagram et que Dillon Brooks ne choisisse de devenir le vilain de la Ligue, les Grizzlies étaient clairement la darling de NBA.

Des highlights de 48 minutes, un franchise player qui devient le chouchou de la planète basket, des interviews d’après-match mythiques et débordantes de sourire… et puis patatra.

En quelques matchs et deux faits divers, les Grizzlies sont devenus l’équipe à abattre, ceux qui parlent et n’agissent pas, et ceux qui se prennent une branlée en Playoffs et “bien fait pour eux”. La recette pour que cette équipe redevienne l’une des têtes d’affiche de la NBA et de sa communication ? Gagner des matchs, ça les Grizzlies n’ont jamais cessé de le faire, mais jouer au basket et rien d’autre, en laissant de côté les punchlines et les réseaxu sociaux. Marcus Smart est arrivé pour tenir la laisse aux plus jeunes, Taylor Jenkins doit aussi monter d’un cran au niveau de son importance dans le comportement de ses joueurs, et on espère surtout une prise de conscience personnelle de Ja Morant, quoiqu’il arrive tête de proue du projet. Allez, on veut se remettre à les aimer, nous aussi.

#2 : Quel bilan au retour de Ja Morant ?



25 matchs de suspension pour le père Ja, qui pourra rester avec le groupe mais qui devra donc attendre la mi-décembre pour enfiler le short des Grizzlies? Intéressant de noter que la saison passée et même la précédente… l’équipe s’en sortait très bien sans son meneur titulaire, mais intéressant aussi de rappeler que son remplaçant de “toujours”, Tyus Jones, est parti cet été à Washington et qu’en l’absence de Ja dans les deux prochains mois le backcourt des Grizzlies sera probablement composé de Marcus Smart, Desmond Bane et Derrick Rose. Après un rapide coup d’œil au calendrier on se rend compte que les Grizzou n’ont pas un début de saison trop compliqué, et que la barre des 15 victoires en 25 matchs est loin d’être un rêve inatteignable. Le premier tiers de la saison servira en tout cas de tremplin pour la suite, et ne dit-on pas que le talent d’un chef se juge au niveau des ses collègues en son absence ?

#3 : D’ailleurs, Ja Morant va-t-il enfin se concentrer sur le basket ?



C’est évidemment LA grosse question cette saison à Memphis.

Ja Morant a foutu en l’air sa saison 2022-23 à cause, entre autres, de son utilisation plus que limite du réseau social Instagram. Des affaires de violence pas vraiment avérées mais qui ne font pas non plus trop de doutes, deux lives qui présentent l’ex chouchou de l’Amérique avec un gun, et globalement un entourage… poisseux, qui a écarté Ja de son objectif principal, en tout cas de son métier. En grande partie responsable de la nouvelle thug réputation des Grizzlies, Ja Morant doit redevenir ce mec qui nous fait nous esclaffer chaque nuit devant ses perfs à 40 points doublés de highlights vertigineux. N’oublions pas qu’avant les faits Ja Morant avait mis un an à peine pour mettre tout le monde d’accord. Tout va très vite.

#4 : Combien de All-Stars à Memphis cette saison ?



Pour Ja Morant ce sera compliqué, pour Ja Morant ce sera probablement impossible.

Les deux autres candidats naturels ? Jaren Jackson Jr., déjà étoilé en 2023 et par la suite élu meilleur défenseur de la saison, puis Desmond Bane, the next man up dans le Tennessee, peut-être, peut-être pas. 21,5 points, 5 rebonds et 4 passes la saison passée pour l’arrière bodybuildé, un début de saison avec des responsabilités accrues… pourquoi pas ! Déjà mentionné parmi les possibles nommés il y a un an mais un poil court face à quelques superstars, Desmond a les moyens de passer la première en 2024 alors que JJJ peut également passer la seconde. A noter que Derrick Rose aura encore droit à ses quelques centaines de milliers de voix, la magie de la NBA qui réfléchit avec son cul, ça c’est gratuit.

#5 : Marcus Smart, le profil pour faire passer un cap à cette équipe ?

Incroyable, les Grizzlies se sont séparés de Dillon Brooks et ont récupéré à sa place… un Dillon Brooks doté d’un cerveau.

Véritable institution des Celtics, Marc Intelligent a quitté (il n’a pas choisi) Boston après 11 ans de sacrifices pour rejoindre Memphis, et pour y rejoindre un autre DPOY, Jaren Jackson Jr. afin de former une charnière assez unique en NBA. Pas la justesse de Tyus Jones mais incontestablement plus d’expérience, le profil de Marcus Smart semble parfait pour tenir les jeunes Oursons dans le droit chemin et pour apporter à cette jeune équipe des deux côtés du terrain. Une vraie plus-value, un vrai capitaine de route, et typiquement le genre de mecs qui vous aident à gagner des séries de Playoffs. Ça tombe bien, c’est l’objectif des Grizzlies cette saison.