Ja Morant, le joueur qui va nous faire cliquer sur les Grizzlies

Si on s’intéressera bien entendu à l’ensemble des joueurs des Memphis Grizzlies cette saison, il y en a un qui va particulièrement nous donner envie de cliquer sur l’équipe du Tennessee au cours de la saison NBA 2023-24. Et ce gars-là, c’est Ja Morant, le pire cauchemar des contreurs adverses.

Pas sûr qu’il existe un joueur aussi excitant et spectaculaire que Ja Morant dans la NBA actuelle. Monté sur ressort, spécialiste quand il s’agit d’aller dunker sur la tronche des pivots et véritable machine à highlights, le meneur des Memphis Grizzlies est typiquement le genre de superstar qui enflamme nos nuits devant les matchs. Avec ses qualités athlétiques venues de Jupiter, Ja est capable de faire exploser Twitter à tout moment, avant de lâcher un Griddy devant des fans hallucinés par ce qu’ils viennent de voir. On appelle ça l’expérience Ja Morant.

Mais l’expérience Ja Morant l’an passé, ce sont aussi ces sombres histoires de gun que Ja voudra mettre derrière lui cette année. Suspendu pour les 25 premiers matchs de la saison NBA, Morant devra faire preuve de patience avant de pouvoir retrouver les parquets, mais on peut compter sur le phénomène pour revenir avec la bave aux lèvres. Et ce sera alors à lui de prouver qu’il a enfin gagné en maturité afin de retrouver les sommets. Si c’est le cas, Ja pourrait rapidement réintégrer la discussion des MVP de la NBA, et par la même occasion remettre les Grizzlies sur le droit chemin.