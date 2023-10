La TrashTalk Fantasy League reprendra bientôt ses droits, et avec elle une bonne raison de se ronger les ongles devant les perfs de vos joueurs favoris. Sur qui miser ? Qui éviter ? Comment bien jouer ? On essaie de vous aiguiller franchise par franchise, et aujourd’hui on part direction Memphis pour vous parler des Grizzlies !

#Les bons plans annoncés : Jaren Jackson Jr., Desmond Bane et Marcus Smart, en attendant Ja Morant

La saison des Grizzlies s’annonce comme scindée en deux, dans la vie comme en TTFL. Pourquoi ? Car on vous rappelle que Ja Morant est suspendu jusqu’en décembre, et que jusque-là les Nounours devront trouver d’autres armes. Ça tombe bien, en son absence et après le départ de Tyus Jones on ne saurait que vous conseiller de tenter… Marcus Smart, qui devrait voir ses responsabilités augmenter pendant deux mois (18 de moyenne la saison passée, pas loin des 30 cet automne ?). A ses côtés Desmond Bane évidemment, qui ne profitera pas des espaces laissés par sn collègue voltigeur mais qui a prouvé qu’il savait aussi se débrouiller sans lui. On termine avec le DPOY en titre, Jaren Jackson Jr., capable de step-up et de se rapprocher des 35 de moyenne s’il évite de prendre ses six fautes dès l’échauffement. Au retour de Ja Morant les choses s’en verront forcément autrement réparties, mais dans un premier temps ce sont bel et bien trois belles possibilités de cartons TTFL qui s’offrent à vous. Pas mal ça non ?

#Les trois meilleures moyennes de l’équipe la saison passée

Ja Morant : 38,9 points

Desmond Bane : 30,8 points

Jaren Jackson Jr. : 30,3 points