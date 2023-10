La TrashTalk Fantasy League reprendra bientôt ses droits, et avec elle une bonne raison de se ronger les ongles devant les perfs de vos joueurs favoris. Sur qui miser ? Qui éviter ? Comment bien jouer ? On essaie de vous aiguiller franchise par franchise, et aujourd’hui on part direction San Francisco pour vous parler des Warriors !

#Les bons plans annoncés : Stephen Curry et pour le reste… on se calme

Qu’on se le dise, les Warriors ont beau être l’une des académies de basket qui tourne le mieux depuis une décennie… ça n’est pas pour autant que les Dubs nous éclatent en TTFL. Steph Curry est au dessus des 40 de moyenne depuis la nuit des temps mais il ne fait pas semblant quand il passe à travers -bien que ce soit très rare) et, surtout, autour du seul pick premium de la bande ça n’est pas vraiment la fête au top pick. Klay Thompson, Draymond Green et Andrew Wiggins étaient la saison passée (avec Jordan Poole, parti) les lieutenants de Steph mais sans pour autant avoir des chiffres démesurés, car chez les Warriors on joue (bien) au basket mais compter.

L’arrivée de Chris Paul ? Pas forcément une raison de se jeter dessus non plus, on parle quand même d’un pépé qui sortira peut-être même du banc, téma la violence de la phrase. Une équipe dans laquelle des Looney, Kuminga ou Payton II peuvent tout aussi bien être les top picks de la soirée, ça en dit long sur le collectif des hommes de Steve Kerr, et sur la difficulté de leur faire confiance en TTFL. Allez, un Steph et on en parle plus ?

#Les trois meilleures moyennes de l’équipe la saison passée

Stephen Curry : 42,1 points

Klay Thompson : 25 points

Jordan Poole : 24,6 points