Les 30 Previews en 30 Jours sont lancées ! La saison 2023-24 débutera le 24 octobre et comme chaque année, on vous présente chacune des 30 franchises de la ligue, en détail, à travers des articles évidemment mais aussi avec une preview en vidéo, tous les jours à l’heure du déjeuner. Aujourd’hui ? Place à la preview des Memphis Grizzlies !

Au menu ? Le coup d’œil dans le rétro, le marché de l’été, le roster, la question de la mort, le Gérard d’Or, le pronostic… on prend les mêmes et on recommence en tentant de se projeter au mieux pour cette nouvelle saison !

Les Grizzlies messieurs dames ! On se rapproche de la fin de série, plus que six franchises à décortiquer et aujourd’hui on part donc dans le Tennessee, là où l’on sort des guns à tire-larigot dans des lives Instagram, alors qu’on préférait quand même quand Ja Morant squattait les trois premières places du Top 10 deux soirs par semaine. Ja Morant suspendu jusqu’en décembre donc, et ce sont plutôt Jaren Jackson Jr. et Desmonde Bane voire Marcus Smart qui devront faire le taf en début de saison, en espérant retrouver un Ja aérien avant Noël.

Les Grizzlies peuvent-ils redevenir la darling de la NBA et cesser d’être une punchline ? C’est tout ce qu’on demande et au vu du talent en magasin, c’est tout à fait possible. Envoyez la preview !