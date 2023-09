Les 30 Previews en 30 Jours sont lancées ! La saison 2023-24 débutera le 24 octobre et comme chaque année, on vous présente chacune des 30 franchises de la ligue, en détail, à travers des articles évidemment mais aussi avec une preview en vidéo, tous les jours à l’heure du déjeuner. Aujourd’hui ? Place à la preview des Detroit Pistons !

Au menu ? Le coup d’œil dans le rétro, le marché de l’été, le roster, la question de la mort, le Gérard d’Or, le pronostic… on prend les mêmes et on recommence en tentant de se projeter au mieux pour cette nouvelle saison !

Beaucoup de jeunesse, un vrai coach qui débarque, un n°1 de Draft qui doit prendre possession – pour de bon – des clés du camion, et un Français qui doit lancer – pour de bon – sa carrière. Dans le fond les raisons de mater ces Pistons et par la même occasion de croire au projet sont nombreuses, mais dans la forme il faudra travailler et espérer quelques alignements de planète. Cade Cunningham, Jaden Ivey, Jalen Duren, Ausar Thompson, Killian Hayes, des freaks au poste 4… y’a du monde au balcon comme dirait Bigard alors on s’installe, on clique sur play, on en parle et on prie très fort ?