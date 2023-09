James Harden va-t-il sécher le Media Day des Sixers ?

Toujours désireux de quitter les Sixers, James Harden pourrait envoyer un nouveau message à sa franchise en.. boycottant le Media Day. Un acte supplémentaire pour forcer la main à Daryl Morey et forcer son départ ?

Mécontent de ne pas avoir obtenu le contrat XXL qu’il attendait en Pennsylvanie, James Harden semble n’avoir qu’une idée en tête désormais : quitter les Sixers. Le barbu a exigé un trade durant l’intersaison, se permettant même de qualifier publiquement Daryl Morey de “menteur”. Un geste qui lui a valu une grosse amende de la part de la NBA.

On pensait que l’ambiance délétère autour du dossier Harden allait provoquer un départ durant l’été mais voilà qu’on se rapproche du camp d’entraînement et rien ne semble imminent. Les Clippers, un temps intéressés, ont visiblement changé leurs plans et le barbu reste donc bloqué à Philly.

Celui qui disait ne plus vouloir cohabiter avec Daryl Morey va-t-il aller au bras de fer ? Il y a quelques semaines, on avait entendu que Harden n’avait pas prévu de sécher la reprise de l’entraînement des Sixers. Pourtant aujourd’hui, Keith Pompey du Philly Inquirer explique qu’il ne s’attend pas à voir James Harden au Media Day des Sixers. Des propos tenus pour la radio Sirius XM.

“Je ne m’attends pas à ce qu’il soit là. Vraiment. Mais la première chose que je voudrais lui demander c’est : sur quoi Daryl Morey a-t-il menti ? Pourquoi veut-il partir ? Vous avez lu les rapports, il pensait que Daryl Morey allait le transférer.. Est-ce que Daryl a dit quelque chose avant ? Qu’est-ce qui t’a donné l’impression que tu allais récupérer un gros chèque ? […] Bien sûr, nous savons tous qu’il ne veut pas être là.”

Pour le moment, il ne s’agit que d’une rumeur mais James Harden se montrera-t-il au Media Day ? On se doute que les journalistes vont lui poser mille questions sur son été agité et sa relation avec sa direction. Pas sûr que les Sixers veuillent de ce drama dès leur reprise, surtout si le joueur commence à balancer des punchlines. Il faut dire qu’il n’a jamais eu sa langue dans sa poche. D’un autre côté, une absence d’Harden sera forcément au cœur des questions des médias et ce sont ses coéquipiers qui devront gérer ça. Dans un sens comme dans l’autre, Philly ne s’y retrouve pas.

Le Media Day des Sixers est prévu ce lundi 2 octobre. On devrait alors en savoir plus sur l’état de la relation entre Harden et sa franchise.

Source texte : Keith Pompey / Sirius XM