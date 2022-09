30 Previews… en 30 Jours ! Comme chaque année, la série la plus folle du YouTube Game NBA débarque pour vous faire patienter avant la reprise et, surtout, pour vous rendre incollable jusqu’aux premiers rebonds de la saison qui s’annonce. Un mois, 30 franchises, 30 jours, 30 previews, entre 45 minutes et une 1h d’analyse si tout va bien, et une section commentaires qui se doit d’exploser pour mettre le feu à la communauté. Aujourd’hui ? On part en direction de Houston pour décortiquer les Rockets !

La chaine YouTube de TrashTalk, c’est par ici !

Oh la belle équipe de gamins ! Libérés depuis quelques mois du salaire de John Wall notamment, les Houston Rockets sont aux premières pages d’un livre qui pourrait bien en intéresser quelques uns d’entre vous. Le roster est jeune, très jeune, les objectifs à court terme ne sont pas spécialement élevés, si ce n’est de construire et développer un roster qui pourrait faire très mal dans quelques années. Jalen Green a montré d’incroyables screens en fin de saison dernière, Alperen Sengun a de l’or entre les mains et Usman Garuba est sacrément sous-coté, Jabari Smith a ramené sa science au poste 4 depuis la dernière draft, Kevin Porter Jr. n’a parfois pas la lumière à tous les étages mais peut dominer n’importe qui quand il l’a décidé, Kenyon Martin Jr. change vos ampoules gratuitement, etc, etc, etc. Bref, une joyeuse équipe de U23 qui va très largement nous faire cliquer dès le mois d’octobre même si les victoires ne se compteront pas par dizaines. On en parle ? Allez, on en parle avec le sourire, pour ce quatrième épisode de la série préférée de ton joueur préféré.

Voilà pour ce teasing officiel de la saison 2022-23 des Rockets de Houston. Pour le reste vous connaissez le chemin, alors on s’installe, on se restaure, et on profite !