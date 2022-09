La passion pour le sport peut se partager à travers des échanges – plus ou moins houleux – avec d’autres fans, à travers des chants au stade et dans les salles, des poignées de mains entre adversaires ou encore des commentaires dont l’expertise varie grandement, mais elle peut aussi se partager à travers des objets. Ces objets qui racontent une histoire, celle d’un match, celle d’un tournoi, d’une légende, d’un athlète lambda… Ce sont ces objets qui seront au centre de cette Incroyable Brocante Sports présentée par So Foot et TrashTalk. Que vous veniez y faire des achats, y vendre des pièces ou tout simplement vous balader, une chose est sûre : vous allez faire des rencontres passionnantes.

Récapitulatif des informations pratiques

Date : Dimanche 23 Octobre 2022

Lieu : Ground Control

Horaires : De 9h à 19 h

Adresse : 81, rue du Charolais dans le 12ème à Paris

Accessibilité : Métro Gare de Lyon (Lignes 1, 8 et 14, RER, SNCF grandes lignes)

Entrée : Gratuite, ouvert à tous

Contact : brocante@sofoot.com // contact@trashtalk.co

Les potes de So Foot ont déjà trois éditions de brocante dédiée au foot derrière eux. Des succès ! L’idée d’associer So Foot et TrashTalk, pour la première fois, sur un événement d’ampleur a mûri au cours des derniers mois et est désormais concrète avec cette Incroyable Brocante Sports qui aura lieu le 23 octobre 2022 à Ground Control (Paris 12ème) de 9h à 19h. Allez, on fait le tour de tout ce qu’il faut savoir sur cette journée qui promet d’être extraordinaire !

Ok cool, une brocante mais il y aura quoi à acheter ?

Plusieurs dizaines de brocanteurs (particuliers collectionneurs ou professionnels) ont déjà répondu présents à l’appel et seront là pour proposer toutes sortes de pièces : des maillots, des casquettes, des cartes, des figurines, des vestes, des t-shirts, des photos, des affiches, des vieux magazines, des billets de matchs, des cartes postales de stades, des magnets, des écharpes, des vélos, des pin’s, des chaussures…

On pourra trouver des objets de quels sports ?

Le football et le basketball seront évidemment bien représentés lors de cette brocante mais on y trouvera aussi des articles autour du cyclisme, du rugby, du baseball, du football US ou encore du hockey.

C’est ouvert à tout le monde ?

Oui ! Si vous êtes collectionneur ou collectionneuse aguerri(e) et à la recherche de pièces de collection signées et rares, vous trouverez probablement votre bonheur. Si vous voulez juste vous faire un petit plaisir avec un maillot d’Allen Iverson Sixers noir d’occasion ou faire une boutade à votre pote fan des Celtics en lui offrant un Rondo/Lakers, vous devriez également pouvoir arriver à vos fins. Et si l’idée pour vous est juste de faire une balade du dimanche en famille dans un lieu cool avec des gens encore plus cool autour de vous : vous serez au bon endroit aussi. En clair, du pin’s au maillot signé, du petit objet classique à la pièce de collection, il y en aura pour tous les goûts, toutes les bourses et toutes les envies dans cette Incroyable Brocante Sports.

Cliquez sur l’image ci-dessous pour vous rendre sur l’événement Facebook dédié et vous inscrire

C’est cher l’entrée ?

C’est gratuit. Soit environ zéro euro.

Il y aura de quoi boire un verre ou manger ?

Là encore, c’est un oui ! Boissons chaudes, boissons fraîches et restauration seront proposées sur place.

Le 23 octobre ?? On fait comment s’il pleut ?

Ground Control est un lieu plein de ressources, notamment deux grandes halles dans lesquelles l’Incroyable Brocante Sports aura lieu. Les vents pourront tourbillonner autant qu’ils veulent, la pluie pourra tomber par trombe, tout le monde sera au sec.

Il y aura des animations autour de la brocante ?

Un grand oui. Encore un ! Déjà, le lieu en lui-même contient une librairie, un disquaire et un espace jeux vidéos qui seront ouverts ce dimanche 23 octobre. Ensuite, nous aurons le plaisir d’accueillir plusieurs invités et invitées tout au long de la journée et nous les ferons intervenir lors de conférences traitant de sujets divers autour du thème du vintage, de la collection de pièces et du sport bien sûr.

Est-ce qu’on peut faire partie de l’aventure en tant que brocanteur ?

Et la réponse est un… Oui ! Si vous avez des pépites incroyables et que vous souhaitez les vendre, vous remplissez deux des principaux critères pour faire partie de l’aventure. Pour en savoir plus, contactez-nous sur brocante@sofoot.com ou sur contact@trashtalk.co.

Pourquoi c’est immanquable ?

Des milliers de pièces et objets divers et variés, proposés à la vente dans une fourchette de prix allant de 1€ à l’infini, des gens passionnés dans tous les coins d’un lieu très agréable pour passer tout ou partie de son dimanche, des trucs à boire et à manger, des conférences captivantes. Alors, parlez-en autour de vous et surtout, venez, avec vos familles, vos amis, vos collègues.

En bonus

Et oui, déjà des bonus, ça promet ! Voici une vidéo de présentation du lieu Ground Control.



Crédits illustrations : Ivan Peev