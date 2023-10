Pré-saison NBA, le programme de la nuit : Victor Wembanyama affronte les Rockets à 2h

La rentrée se rapproche toujours un peu plus et nous revoilà avec quatre matchs pour nous occuper avant la reprise. Au programme ? Bilal Coulibaly et Evan à 1h30, Victor Wembanyama à 2h, Stephen Curry à 4h. De quoi animer une nuit comme il faut.

Le programme de la soirée :

1h30 : Heat – Nets

1h30 : Knicks – Wizards

2h : Spurs – Rockets

4h : Warriors – Kings

Un programme particulièrement français cette nuit, bien que l’on puisse aussi choisir de commencer sous la chaleur automnale de Miami. La bande de Jimmy Butler reçoit celle de Mikal Bridges et Ben Simmons. Un peu de temps de jeu pour tout le monde, et peut-être une opportunité de plus pour confirmer que ces Nets ont trouvé leur style de jeu, agréable à regarder et efficace. Dans le même temps, Bilal Coulibaly rencontrera Evan Fournier pour son premier match au Madison Square Garden. Ce n’est que de la pré-saison, mais ça fait quelque chose quand même. On attend encore de belles actions défensives et peut-être un peu de liberté en attaque. Pour Evan, on attend de la liberté tout court car il mérite de jouer dans une équipe qui le considère à la hauteur de son niveau, c’est à dire celui d’un joueur de NBA plus que correct.

Deuxième partie de nuit déjà, et le main event au croustillant d’une baguette : Victor Wembanyama devrait jouer contre les Rockets, et on va se régaler. Quel plaisir que celui de le voir maltraiter la raquette adverse comme s’il ne s’agissait que de plots. Du highlight, de l’excitation : tout ce qu’on veut voir et ressentir cette nuit, vous savez à quelle heure poser le réveil. Pour les couche-tard, ça se terminera à 4h du matin avec un remake façon très pépouze du premier tour des Playoffs 2023. Stephen Curry face aux Kings, les Warriors face à Fox et Sabonis. Avec Chris Paul en plus. Oui, ça ne jouera jamais trop longtemps, mais ça nous fait toujours bizarre de voir Cipifruit sous la tunique des Dubs.