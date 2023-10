Désireux de remplacer le trou laissé par le départ en trombe de Kevin Porter Jr pour des faits d’agression sur sa compagne, les Rockets ont contacté plusieurs équipes afin de savoir si un arrière était disponible. Jake Fischer de Yahoo Sports évoque ainsi trois noms : Alec Burks (Pistons), Malcolm Brogdon (Blazers) et Talen Horton-Tucker (Jazz).

Allez, ça dégage et on ne veut plus voir ta tronche dans le coin. Kevin Porter Jr n’est plus un joueur des Rockets, qui l’ont envoyé ce mercredi au Thunder pour qu’il y soit coupé dans la foulée. Toutefois, le joueur laisse une place vacante dans le roster d’Ime Udoka au poste 2, une place que Houston veut remplir de nouveau avec un profil qui corresponde aux besoins de l’équipe. Le début de la saison approchant à grands pas, il faut faire très vite.

Jake Fischer de Yahoo Sports rapporte ainsi que les Fusées ont contacté plusieurs équipes, à commencer par Detroit. Les Pistons possèdent beaucoup de joueurs sur la ligne extérieure et ne seraient potentiellement pas contre le transfert de l’un d’eux, histoire de moins se prendre le chou à l’heure de distribuer les minutes sur le terrain. Le nom qui intéresse dans le Texas est celui d’Alec Burks, profil expérimenté qui pourra se faire relai des consignes d’Udoka sur le terrain tout en ayant un apport statistique correct (12,8 points de moyenne en 2022-23 avec les Pistons).

Concernant les autres noms, les contacts ont été pris mais rien de plus en termes d’informations. On parle ainsi du Sixième Homme de l’Année sortant, Malcolm Brogdon, qui va s’ennuyer à crever du côté de Portland et de Talen Horton-Tucker, arrière titulaire du Jazz. Deux prises somme toute très intéressantes, mais bien moins accessibles que Burks en termes de contexte. On parle de joueurs qui auront un vrai rôle à Utah et chez les Blazers, et donc d’une contrepartie plus lourde. Affaire à suivre !

Source : Yahoo Sports