Ding-dong ! Une semaine avant le début de cette saison NBA 2023-24, et on se plie donc au petit jeu habituel des pronostics. Sept trophées individuels en jeu, une bague à aller chercher, un All-Star Game à viser… la rédaction s’est mouillée et vous donne donc son avis sur quelques sujets brûlants. Aujourd’hui ? Voici nos prédictions concernant le… MVP, le “Most Valuable Player”, statuette très prisée qui récompense chaque année le meilleur joueur de la Ligue !

Giovanni : Jayson Tatum

Petite hésitation au moment de poser le nom, notamment en raison de la recrudescence de gros noms dans le roster des C’s. Finalement, je me dis que Jrue Holiday par exemple peut tout aussi bien mettre Jayson Tatum dans un matelas pour progresser, et que l’âge aidant l’esthétique ailier est de toute manière en phase ascendante. En d’autres termes ? Si Tatum voit ses stats augmenter et que les Celtics assurent un bilan solide, au hasard premiers à l’Est DEVANT LES BUCKS et c’est important, l’idée de voir le papa de Deuce récompensé ferait sens. Par la même occasion JT refermerait pour de bon le dossier “qui est le leader à Boston”, pas une mince affaire ça. La fin de la domination des Big Men ? J’avoue sans peine que j’ai beaucoup hésité avec Joel Embiid, mais le changement c’est maintenant.

Nico M : Giannis Antetokounmpo

Qui a-t-il de plus flippant que le Greek Freak dans son prime ? Un Greek Freak dans son prime qui est énervé. Après la défaite surprise au premier tour des Playoffs l’an passé, Giannis Antetokounmpo va revenir avec le couteau entre les dents cette saison, et ça pourrait faire très très mal à la concu. De plus, avec l’arrivée de Damian Lillard à Milwaukee, Giannis devrait avoir beaucoup plus d’espaces en attaque et ainsi gagner en efficacité offensive, une phrase qui fait très peur dite comme ça. Avec une équipe de Milwaukee qui devrait se battre avec Boston pour la première place de l’Est, le Freak semble destiné à remporter un troisième titre de MVP. Il rejoindrait ainsi Magic, Bird et Moses Malone.

Nico V : Shai Gilgeous-Alexander

Débat assez intense à la rédaction quand j’ai proposé mon pronostic à 51 victoires pour le Thunder en fin de saison régulière 2023-24. “Wah, t’es chaud quand même, c’est pas pour eux encore”, qu’ils m’ont dit. Personnellement, j’y crois. Shai en leader incontesté et incontestable, 32 points de moyenne avec des gros cartons réguliers, le Thunder qui empile les victoires. Le scénar’ parfait pour récupérer le trophée de son côté et pour mettre en avant ma boule de cristal du mien. Avant de se faire marbrer la gueule par Draymond Green en Playoffs.

Alex T : Nikola Jokic

Dans la famille pas beaucoup d’originalité je demande moi-même. Blague à part, je crois que la seule raison pour laquelle Niko Jokic n’a pas eu le MVP l’an passé, c’est ce besoin qu’ont les votants d’aller chercher un peu de “nouveauté” de temps en temps parmi les vainqueurs. Trois fois de suite Jokic, faudrait pas abuser non plus. J’espère que le Joker récupérera son dû cette année avec encore une saison proche du triple-double de moyenne et des actions de classe, le tout en trottinant la moitié du temps. Je me doute qu’il préfère jouer le back-to-back que le MVP mais l’appétit vient en mangeant et je crois que ce Joker a encore très faim de trophées.

Clément : Nikola Jokic

Après avoir passé son été à s’envoyer des canettes de Jupi en misant tout sur Petit Tonnerre lors des courses de chevaux endiablées de Sombor, les batteries de Nikola Jokic sont rechargées à 150%. Le Joker va continuer d’envoyer du triple-double à tour de bras tout en étant rouge écarlate après trois sprints et posera encore une fois les Nuggets tout en haut de la carte NBA en ayant l’hygiène de vie d’un camionneur. Parce que le résultat de l’année dernière est évidemment une erreur et que le Serbe a bien entendu remporté ce trophée pour la troisième fois de suite en 2023 (c’est juste qu’on ne le sait pas encore), Niko va voir son nom gravé sur la plus prestigieuse des statuettes individuelles pour la quatrième année consécutive. Il aura bien mérité de danser une nouvelle fois autour du feu.

Robin : Giannis Antetokounmpo

Le Grec l’a dit, il est plus concentré que jamais depuis l’arrivée de Damian Lillard. Or selon l’INSEE (Institut National des Statistiques Étonnantes mais Erronées), lorsqu’il est très concentré, Antetokounmpo est plus facile à épeler pour un enfant de quatre ans dyslexique qu’à arrêter pour un défenseur NBA. Bien sûr, son nouveau numéro coéquipier, l’amateur d’A. Lange & Söhne et de Jaeger-LeCoultre va produire de belles statistiques, mais je ne pense pas qu’elles vont empiéter sur les siennes. La franchise du Wisconsin, c’est à lui et si les Bucks finissent, à nouveau cette saison, avec le meilleur bilan de la Ligue, peu de joueurs pourront lui contester un troisième trophée Michael Jordan (y a pas à dire ça fait bizarre).