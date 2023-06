Les Rockets pourraient tenter de recruter Kyrie Irving si le plan James Harden échoue

Oh ! Voilà la belle rumeur du lundi matin. Selon Marc Stein, les Rockets pourraient s’intéresser à Kyrie Irving cet été, si jamais le plan James Harden échouait. Avec environ 60 millions de dollars de salaire à distribuer cet été, la franchise va sans doute tenter un push avec une promesse de gros contrat.

Kyrie Irving à Houston, ce ne serait pas si impossible que ça. En pleine réflexion sur son avenir du côté de Dallas, le meneur ferait partie des potentielles cibles de Houston, si jamais les Fusées n’arrivaient pas à recruter James Harden cet été. Principal avantage des Rockets ? Un gros, gros chèque à donner, puisque la franchise possède, à l’aube de l’été, la plus grosse masse salariale disponible en NBA. On parle de 60 millions de dollars.

La piste James Harden reste pour autant la priorité. On ne vous fait pas de dessin, mais Ramesse est très fortement lié à Houston. Une personnalité qui a apporté énormément à la franchise, qui représente la franchise dans l’imaginaire de beaucoup de fans. Le ramener au bercail serait une fantastique opération, mais plusieurs éléments peuvent freiner ce processus. Tout d’abord, la nomination de Nick Nurse à Philadelphie. Le nouveau coach des Sixers est assurément un meilleur tacticien que Doc Rivers, et cela motivera peut-être le Barbu à rester une année de plus en Pennsylvanie.

Deuxième argument ? Sans doute le plus important. James Harden a 33 ans. Partons du postulat que s’il rejoint les Rockets cet été, l’équipe ne sera prête que d’ici deux ans, jeunes en formation oblige. Cela lui fera près de 35 berges. Chez les Sixers, tout est déjà prêt pour aller au bout, il joue même avec le MVP de saison régulière. S’il veut donc avoir une opportunité franche de titre, c’est à Philly que cela se passera l’an prochain.

Des éléments qui font que la direction de H-Town se prépare un plan B, en la personne de Kyrie Irving ? Oui, selon Marc Stein, qui indique que la franchise souhaite potentiellement profiter de la fin de saison en eau de boudin des Mavericks pour proposer un gros billet à Kyrie, ainsi que le statut de leader incontestable. Cela passera par un échec du plan Harden, mais l’avantage de pouvoir donner une grosse liasse rentrera forcément dans la considération du clan Irving, qui – pour rappel – a quitté Brooklyn justement à cause de l’indécision des Nets concernant un nouveau contrat juteux.

D’autres équipes tenteront certainement de tâter le terrain pour récupérer Uncle Drew, les Rockets ont donc tout intérêt à vite obtenir une réponse de James Harden pour ne pas perdre de temps en cas d’échec.

