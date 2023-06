Draft NBA 2023 : Victor Wembanyama, le profil complet ! Apéro TrashTalk

La Draft NBA, c’est dans dix petits jours ! L’occasion pour TrashTalk de se poser dans les poufs pour vous présenter tout en détente les meilleurs prospects de la future cuvée. On commence avec un nom que vous connaissez désormais bien : Victor Wembanyama. Sauf bouleversement, l’Alien va être sélectionné au premier rang de la Draft 2023, et filer chez les Spurs. Allez, c’est l’heure de l’Apéro TrashTalk !

Pour retrouver toutes les vidéos de votre chaîne YouTube préférée, ça se passe ici !

La Draft NBA 2023 approche à grands pas ! Même s’il y a peu de suspense concernant le nom du joueur que les Spurs vont choisir en numéro 1, il s’agit encore d’une cuvée qui regorge de talents, d’athlètes et de jeunes prêts à venir en découdre sur les parquets de la grande ligue. Cette vidéo est donc la première d’une série autour de la Draft (profils, mock draft et autres surprises) et on s’intéresse au phénomène français : Victor Wembanyama. L’Alien a tout dégommé en France, glanant l’ensemble des trophées LNB de la saison avant de partir aux États-Unis. Ne reste que la finale du championnat de France pour finir cela en beauté et aller régaler les fans Américains de la balle orange, qui l’attendent avec une impatience telle qu’il faut remonter à LeBron James pour trouver quelque chose de similaire. Vous connaissez déjà la formule : un petit plat, un écran, un siège confortable, du plaisir. Faut qu’on parle de Wemby, alors quoi de mieux qu’un Apéro TrashTalk ?