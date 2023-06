Avec six postes de head coachs libérés durant l’intersaison, il y a logiquement pas mal de mouvement sur les bancs NBA. Entre des départs personnels pour de meilleurs postes et des remaniements de staff, un gros récap s’impose pour y voir plus clair du côté des équipes tactiques en NBA !

Mais en fait, pourquoi il y a autant de départ chez les assistants coachs ? Tout simplement parce qu’un coach NBA, lorsqu’il arrive à son poste, prend soin de concocter sa dream team d’intellos sur le banc avec des spécialités bien distinctes qui correspondent à sa philosophie de jeu. Du coup, lorsque ça se passe pas trop bien en cours de saison et qu’un coach prend la porte (coucou Steve Nash), eh bien un coach vacant prend le relai jusqu’à la fin de la saison avec le coaching staff de son prédécesseur. Sauf qu’il se retrouve avec des bougs sur le banc qui ne correspondent peut-être pas à son coaching. Et forcément quand il y a 6 coachs virés en fin de saison, t’as pas mal de cartons qui vont avec :

On commence avec Boston et ses remaniements inévitables de cette intersaison :

L’ancien assistant des Sixers Sam Cassell va rejoindre le banc des C’s. Joe Mazzula est un bon exemple de coach qui hérite d’un banc qu’il n’a pas choisi avec le renvoi d’Ime Udoka. Et de toute façon, Ben Sullivan, Mike Moser et Garett Jackson, anciens assitants d’Ime, quittent Boston pour rejoindre l’ancien coach des Verts à Houston. De quoi libérer de la place pour que Joe fasse sa propre tambouille.

Toujours chez les C's, on retrouve Charles Lee, ancien second de Mike Budenholzer qui quitte Milwaukee avec lui pour devenir le bras droit de Joe Mazzulla. Finaliste pour les postes de head coach aux Raptors et aux Pistons, Charles est peut-être l'un des meilleurs assistants coachs en fonction. Encore un joli coup de Boston.

Du côté de Phoenix, le renvoi de Monty Williams laisse la place à Frank Vogel de constituer son staff :

Premier point positif, l’assistant Kevin Young a été prolongé à 2 millions de dollars la saison pour rester dans l’Arizona. Young était même soutenu par Devin Booker pour qu’il prenne les rennes de la franchise. Connu pour ses qualités offensives, il y a de quoi prédire un fit sympa avec la philosophie défensive de Frank Vogel.

David Fizdale, ancien head coach des Knicks et des Grizzlies, qui sort d'une expérience dans le front office du Jazz, va reprendre de la bouteille sur un banc NBA avec les Suns.

Et à Milwaukee ça dit quoi ? Le licenciement de Mike Budenholzer a laissé les pleins pouvoirs à Adrian Griffin pour constituer son équipe :

L’ancien coach des Blazers Terry Stotts repart sur un banc NBA pour apporter son expérience à un coach rookie qui en aura bien besoin.

Sortant d'un poste d'assistant à Atlanta, c'est Joe Prunty qui fait son retour à la maison pour accompagner Adrian Griffin. Ayant occupé deux postes vacants de head coach, dont un à Milwaukee, on est encore sur du CV plus que sérieux.

Patrick Mutombo arrive également dans le Wisconsin après avoir été assistant de Monty Williams aux Suns l'année dernière. Ancien assistant de Dwane Casey, Nick Nurse et des Raptors 905, les fesses de Patrick connaissent le confort des chaises NBA.

À Philadelphia, la nomination récente de Nick Nurse pour remplacer Doc Rivers commence seulement à s’organiser :

Seul Bobby Jackson, ancien assistant de longue date aux Sacramento Kings, a rejoint les rangs des Sixers. Le reste devrait tomber dans les prochaines semaines.

Côté Brooklyn, les départs d’Igor Kokoskov, Brian Keefe et Tiago Splitter (coucou Steve Nash) laissent un vide sur le banc de Jacque Vaughn :

La première recrue est Kevin Ollie. Ancien coach NCAA à la tête de UConn puis coach du programme lycéen Overtime Elite, Kevin va goûter pour la première fois aux coussins des chaises NBA. Le reste des assistants devrait prochainement tomber.

À noter, la grosse signature de James Borrego aux Pelicans. L’ancien coach principal des Hornets va retrouver un banc en devenant le bras droit de Willie Green. James était sûrement l’un des anciens coachs NBA sans emploi les plus talentueux de marché : vraie bonne pioche pour New Orleans !

Autre arrivée à mentionner avec Stephen Silas aux Pistons, ancien coach principal des Houston Rockets cette saison. Bon, lorsqu’on voit le fiasco dans lequel le Texas a été plongé cette saison, on se dit qu’un poste avec moins de responsabilités ne peut pas faire de mal à Silas…

La saison NBA n’est même pas encore terminé que les entretiens d’embauche s’enchainent des les différents front office. Pas mal de noms sont déjà tombés mais il reste des postes à pourvoir ! La liste devrait s’agrandir dans les prochaines semaines.

