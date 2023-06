Quels joueurs français ont le plus de chances d’être draftés en NBA le 22 juin prochain ?

Vous avez déjà attendu les résultats d’un concours ? Boule au ventre et frisson à chaque réception de mail. Dans dix jours, au soir de la Draft NBA 2023, quatorze français vivront une expérience similaire. 58 noms seront appelés : quelles sont nos principales chances de vibrer ?

Toutes les statistiques présentées dans cet article proviennent de l’institut de sondage “TrashTalk Opinion”, qui sonde trois personnes – lesquelles ne sont pas forcément extérieures à la rédaction. Aussi, les estimations ne prennent pas en compte la possibilité qu’a un joueur de retirer son nom avant la cérémonie fatidique. Stratégie qui lui permettrait de re-candidater l’année suivante, ou celle d’encore après.

Victor Wembanyama : 99,99998%

C’est très simple : on estime à 98% les chances de sélection de Victor Wembanyama par les Spurs. Sauf amputation après morsure d’un cobra sicilien au sommet du mont Ventoux donc, le Français débutera sa carrière dans le Texas. Mais si San Antonio décide de faire l’impasse sur Victor, quelles sont ses chances d’être sélectionné via l’un des 57 choix suivants ? En seconde position, les Hornets ont 98,9987% de chances de jeter leur dévolu sur Victor. Et si Charlotte snobe le Français, alors les Blazers ont 99,56547% de chances de le récupérer. Mais si Portland ignore également Wemby, les Rockets ont 63% de chances de le sélectionner. Un peu moins que les autres. Et si Houston ne veut pas non plus de Victor, alors les Pistons ont 99,9785% de chances de le drafter. Bref, les calculs ont été réalisés jusqu’au 58e et dernier choix, ce qui donne une estimation totale de 99,99998% de chances pour Victor Wembanyama d’être drafté en NBA le 22 juin prochain.

Bilal Coulibaly : 98%

Pronostic du rédacteur : 1er choix de la Draft 2023

Davantage aux alentours des 40% de chances en tout début de saison. Pour preuve, Bilal jouait avec les Espoirs de Boulogne-Levallois. La confiance octroyée par Vincent Collet avec l’équipe fanion lui a ensuite permis, sans espoir de le rattraper, de se rapprocher de Victor Wembanyama dans les projections américaines : d’abord aux portes du premier tour, puis dans les eaux du 20/25e choix, avant d’aujourd’hui convoiter les choix de loterie. Bilal Coulibaly est un autodidacte dont les segments et l’athlétisme excitent, selon Jonathan Wasserman de Bleacher Report, l’une de franchises du Top 13. À tel point qu’il aurait « reçu une promesse » de la part de cette franchise. Raptors ? Thunder ? Qui vivra verra, mais l’arrière français est trop bien placé pour dégringoler sous les 58 premiers choix. Ce qu’il faudrait pour que ça arrive ? 1/44 au tir dans les prochains matchs contre Monaco. Ou qu’il se marbre par terre et que l’on se rende compte que Bilal Coulibaly est en réalité un nain debout sur les épaules d’un autre nain.

Crucial 16-point performance for Bilal Coulibaly to help Mets 92 clinch a spot in the French league final with a Game 4 win over ASVEL. The gifted 18-year old wing is showing lottery level ability as the season moves on. pic.twitter.com/VitmD3mr1I

— Jonathan Givony (@DraftExpress) June 4, 2023

Pronostic du rédacteur : 15e choix de la Draft 2023

Rayan Rupert : 90%

Un freak de 2m à la mène en provenance du championnat australien : les derniers s’appelaient LaMelo Ball et Josh Giddey, Rayan Rupert trouvera forcément franchise à son pied. ESPN projette le Français des New Zealand Breakers à la 18e position de cette cuvée 2023. Les autres médias comme CBS Sports, The Athletic ou Bleacher Report le voient davantage entre le 20e choix et le début/milieu du second tour. Au contraire de Ball et Giddey – mais dans la lignée de Ousmane Dieng – Rayan Rupert n’est pas encore prêt pour les joutes de NBA. Sa production statistique est timide (6.6 points et 1 passe de moyenne en 20 matchs de NBL) et son adresse extérieure demande une année ou deux de ponçage, en G League ou en Europe. Futur “stashé” ou pas, il reste l’un des benjamins de cette cuvée et représente un projet trop alléchant pour être ignoré.

Pronostic du rédacteur : 28e choix dans l’Utah

Sidy Cissoko : 80%

Un an après avoir quitté l’Europe et la D2 espagnole, l’infiltré se porte bien : 11.8 points et 3.2 assists de moyenne en 39 matchs de G League, l’Ignite Team a tenu ses promesses en lui offrant une grande liberté à la mène. Comme Rupert, Sidy Cissoko a eu 19 ans en début d’année et n’est peut-être pas prêt à encaisser les chocs de dragsters qui gueulent en montrant les muscles et préfèrent la Gatorade à l’eau de source. Concernant les projections, la plupart des mocks l’annoncent entre le début et le milieu du second tour. Sa grande taille, son handle, sa défense et son QI basket lui garantissent, à notre sens, l’appel de son nom parmi les 58 choix de la prochaine cuvée. Les Américains ayant davantage confiance en ce qu’ils voient de près, peut-être même qu’une place attend Sidy Cissoko en fin de premier tour.

“My shooting’s getting better and better. I know I have to keep working on this.” @GLeagueIgnite‘s Sidy Cissoko discusses how playing in the G League helped his development.@NerdWallet | #GoldOnTheClock pic.twitter.com/yl67TYA39X

— Indiana Pacers (@Pacers) June 8, 2023

Pronostic du rédacteur : 33e choix à San Antonio

Nadir Hifi : 60%

Ses plus récentes sorties nous poussent à croire en ce qui, il y a quatre ou cinq mois, était encore inenvisageable. Nadir Hifi a roulé sur l’Eurocamp : trois victoires en autant de matchs, MVP de la finale, du scoring à gogo et des caviars dont – heureusement – lui seul a le secret. Qu’est-ce que l’Eurocamp ? Trois jours à Trevise durant lesquels les meilleurs prospects internationaux ont l’occasion de se montrer aux yeux des scouts NBA et, plus globalement, du monde entier. Avant cet évènement, l’arrière/meneur franco-algérien a fait un tour des États-Unis pour y effectuer plusieurs workouts avec des franchises NBA. Selon ses propres dires dans les colonnes de BeIN Sports, les retours ont été bons et les franchises, « impressionnées ».

Pour l’heure, le nouveau Golden Boy du Paris Basket – club contre lequel il a inscrit 39 points trois mois plus tôt – n’apparaît dans aucun mock draft. Mauvais signe ? Pas vraiment. Nadir Hifi a tout de l’invité de dernière minute qui a longtemps performé dans une niche du basket français, là où le télescope américain n’a pas l’habitude de pointer, à l’ESSM Le Portel. Exposé à une plus large audience sur ses rendez-vous de début d’été, Hifi fait parler de lui comme l’un des professionnels les plus aguerris de cette cuvée 2023. Et il n’a que 20 ans (21 en juillet).

« Je sais que je fais pas deux mètres, que je tape pas des moulins, mais je mérite d’être au deuxième tour. Et je suis le meilleur joueur du deuxième tour. » – Nadir Hifi, à TrashTalk

Armel Traoré : 5%

Pronostic du rédacteur : 38e choix à Sacramento

Le troisième prospect des Metropolitans 92 n’apparaît dans aucune projection, si ce n’est celle de NBA Draft Room où il est classé 77e chance de la cuvée. Armel Traoré est un ailier-fort solide, prêt à encaisser les contacts et scorer sous le cercle. Il est une fiable option en sortie de banc à laquelle Vincent Collet semble accorder beaucoup de confiance. Pour preuve, Boulogne-Levallois s’est fait piétiner par Monaco samedi dernier, mais le Français de 20 ans a sauvé l’honneur avec 15 points, 6 rebonds et la meilleure évaluation de son équipe (13) en 16 minutes de jeu. Y’a un vrai profil à polir : ses “courts” 2m03 lui portent sans doute préjudice dans les projections.

Pronostic du rédacteur : va retirer son nom de la draft

Malcolm Cazalon : 3%

Il était d’un fabuleux trio avec Théo Maledon et Killian Hayes en équipe de France jeune, Malcolm Cazalon peine à rejoindre ses copains. L’arrière/ailier de 1m98 est dans l’année de ses 22 ans, et ne peut pas retirer son nom puisqu’il est « automatiquement éligible ». Oui, cette édition de la draft sera sa dernière chance de rentrer en NBA par la porte dorée. Ses chances justement ? Très compromises. Sa saison en ligue adriatique a été simplement bonne. Pas d’exploits ou de coup de projecteur particulier. Allez, y’a plus qu’à cartonner la saison prochaine pour passer par la très méritante case des joueurs NBA « undrafted ».

Pronostic du rédacteur : non-drafté

Et les autres ?

Suite à son excellente saison avec Pau – et son bel Eurocamp aux côtés de Nadir Hifi – Enzo Shahrvin aurait pu apparaître parmi les chances de sélection. Force est de constater qu’il n’est dans aucun mock : l’intérieur de 2m01 retirera probablement son nom de la draft. Pour ce qui est de Romain Parmentelot, Elian Benitez, Birahima Sylla, Assemian Moulare, Ilias Kamardine, Clément Frisch et William Beugre–Kassi, les chances sont infimes mais « impossible n’est pas Français ». On ne souhaite qu’une situation : nous, gueule tombée au sol devant la cérémonie de la Draft 2023, à l’instant où Mark Tatum appelle William Beugre-Kassi en 57e choix.