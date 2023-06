Michael Malone avant le Game 5 face au Heat : « On doit jouer comme si on était menés 3-1 »

La dalle au cœur de tout. Cette nuit, à 2h30, les Nuggets accueillent le Heat pour ce qui est le match le plus important de l’histoire des hôtes. Denver mène 3 à 1 et n’est plus qu’à un succès – court ou large, moche ou somptueux – de décrocher son premier titre NBA. Pour Michael Malone – l’entraîneur des Nuggets – l’heure est à la psychologie inversée.

Vous surfez sur votre année de terminale avec une moyenne de 19,88 et souhaitez décrochez le baccalauréat en perdant le moins de points possible ? Plongez dans les bouquins, dites-vous que vous partez avec 10,5 de moyenne et que vous êtes en mission pour toper la mention “assez bien”. Normalement – et même si la stratégie n’a pas été officiellement testée – cela devrait fonctionner. Du moins, si l’on se fie aux propos du coach le mieux placé du moment, Michael Malone.

« Nous savons que tout est possible. C’est pourquoi j’ai dit à mon équipe qu’il fallait que notre approche soit celle d’une défaite 3-1. Ils [les joueurs du Heat, ndlr] sont désespérés. Nous devons être encore plus désespérés. Ils ont faim. Nous devons être encore plus affamés. » – Michael Malone, entraîneur des Nuggets, à ESPN

Pour l’entraineur des Nuggets, « la plupart des équipes, lorsqu’elles mènent 3-1, prennent l’air. Elles se détendent et prennent la victoire finale pour acquise ». Bon, le propos n’est sûrement pas loin de la vérité, mais seules treize équipes sont parvenues à remonter un 3 à 1 dans l’histoire des Playoffs. Mais Denver joue un trop bon basket pour être freiné aussi rudement, sans parvenir à emporter un seul des trois prochains matchs. Il faudrait un exploit historique pour que le Heat parvienne à faire douter le meilleur bilan de régulière, qui n’a perdu qu’un seul match à domicile dans ces Playoffs, et dont le but, cette nuit, sera de terminer le boulot à la maison. Mille contre un, mais pourquoi pas.