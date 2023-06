Réalisant une campagne de Playoffs absolument somptueuse, Nikola Jokic semble aujourd’hui au sommet de son art et se dirige tout droit vers son premier titre de MVP des Finales. Mais aux yeux de son coéquipier Jamal Murray, le meilleur reste encore à venir. Et ça c’est bien flippant.

30,1 points, 13,3 rebonds, 9,8 passes, à 54% au tir dont 46,6% à 3-points et 80,6% aux lancers-francs.

Vous voyez ces stats ? Ce sont celles de Nikola Jokic sur l’ensemble des Playoffs 2023. De la pure folie. Même si le Joker n’aime pas les chiffres, ils sont plus que jamais révélateurs de l’extrême domination du double MVP, qui n’est plus qu’à une victoire de valider cette campagne historique par un titre NBA.

Difficile d’imaginer Nikola Jokic devenir encore plus fort que ça tellement il tutoie les étoiles aujourd’hui. Sauf, visiblement, si on est son coéquipier et qu’on le côtoie tous les jours à l’entraînement. Voici ce qu’a balancé Jamal Murray hier en conférence de presse concernant l’évolution du Joker.

“I think there’s more to come, actually, from [Jokic]… I think we haven’t seen a side of [Jokic] that we’re going to see. He can be just pure dominance, the whole game, even more than he has been.”

Jamal Murray thinks Nikola Jokic can get even better 😳pic.twitter.com/jSkG54z6sS

“Il a gagné son premier MVP, et ses stats étaient encore meilleures lors du deuxième MVP, et aujourd’hui ses chiffres sont encore meilleurs. Je pense que ce n’est pas terminé, je pense qu’on va voir une version du Joker qu’on n’a jamais vue auparavant, où il est purement dominant, tout le temps, encore plus que par le passé.”

On a les doigts qui tremblent rien qu’en l’écrivant.

Nikola Jokic ? Encore plus dominant ? Si c’est le cas on peut tout remballer et passer à autre chose hein. Car une version encore plus forte que celle qu’on voit actuellement, c’est MVP quasiment assuré en saison régulière et surtout d’autres opportunités pour remporter le titre NBA avec Denver.

Sans vouloir aller plus vite que la musique, Nikola Jokic et les siens sont en passe d’accrocher une première bannière au plafond de la Ball Arena, et un Jokic encore plus dominant sera forcément synonyme de Nuggets encore plus redoutables à l’avenir. Car le Joker a cette incroyable capacité d’emmener tout le monde avec lui, de transcender le collectif et de rendre ses coéquipiers meilleurs. Jamal Murray en est un bel exemple, Aaron Gordon également, et tant d’autres.

What happens when you combine all-time passing ability, special footwork, coordination, touch and size?

You get Nikola Jokic.

1 of 1.

NUGGETS seek 3-0 lead at 10 PM ET on ESPN! pic.twitter.com/3W0xFG6fOF

À 28 ans, Nikola Jokic est un joueur générationnel qui est dans son prime à la fois technique et physique. Il repousse les limites de l’efficacité et de la polyvalence année après année. Sur ces Playoffs, il a même fait valoir ses qualités défensives sans oublier de hausser le ton dans le vestiaire quand c’était nécessaire. Bref, la totale.

Jusqu’où peut-il aller ? Nul ne le sait. Ce qu’on sait par contre, c’est que si le Joker ne s’arrête pas, le reste de la NBA peut jeter ses cartes avant même le début du jeu.

