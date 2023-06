Alors que l’avenir de Kyrie Irving – agent libre cet été – reste un point d’interrogation, on sait au moins ce que le meneur des Mavericks va faire au cours du mois de juillet : il sera à Los Angeles pour signer aux Lakers participer à la fameuse Drew League. Uncle Drew à la Drew League, ça a du sens.

C’est Kyrie lui-même qui a annoncé la nouvelle, en direct de la Drew League où il a fait une apparition hier en tant que spectateur. “Je vais jouer cette année. J’espère que vous le savez. Il est temps qu’Uncle Drew vienne à la Drew League.”

“I will be playing this year. I hope you know that. It’s about time Uncle Drew came to the Drew.”

Pour ceux qui ne connaissent pas la Drew League, sachez que c’est l’un des rendez-vous incontournables de l’été dans la sphère basket. C’est une compétition qui rassemble des joueurs amateurs et professionnels du côté de Los Angeles, où certaines superstars NBA – notamment de L.A. – ont pris l’habitude d’y faire un tour. L’an passé, LeBron James avait mis un gros coup de projecteur sur la Drew League lorsqu’il a décidé de débarquer, aux côtés notamment du régional de l’étape DeMar DeRozan.

Kyrie Irving, qui devait d’ailleurs également être là l’an dernier avant de briller par son absence (pour changer), devrait donc bientôt ajouter son nom à la liste des stars NBA passées par la Drew League. Est-ce que ce passage s’accompagnera d’un déménagement à Los Angeles pour jouer avec LeBron aux Lakers lors de la saison 2023-24 ? L’avenir nous le dira mais ce qui est certain, c’est qu’Uncle Drew est fait pour la Drew League. Pas juste à cause de son surnom, mais parce que son incroyable talent en un-contre-un va forcément enflammer le public californien.

Rendez-vous dans un mois !

