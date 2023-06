D’où vient le surnom de Nikola Jokic, « le Joker » ?

Classée 2e au Top 5 des questions les plus essentielles du moment devant « Gabe Vincent est-il vraiment un “mec du public” ? » et derrière l’inévitable « Deuce Tatum sera-t-il fort ou complètement nul au basket ? », l’interrogation autour de l’origine du surnom de Nikola Jokic – le « Joker » – n’en est plus une.

Bon en vrai, on ne se posait absolument pas la question. Mais s’il y a une réponse, on prend.

Selon le Denver Post – et le récit d’un certain Mike Miller – il faut remonter à la saison 2015-16 pour que le pseudo du « Joker » soit affilié à Nikola Jokic. Un surnom similaire à celui de son compatriote serbe Novak Djokovic, dont l’étymologie facilite le rapprochement avec le personnage de DC Comics : « Le Djoker ». Bref, pour ceux qui ne connaissent pas Mike Miller, c’est une carrière longue de 17 années, le trophée de Rookie de l’année en 2001, de trophée de Sixième homme de l’année en 2016, et deux titres de champion NBA avec le Heat (2012 et 2013). Quel lien avec notre histoire ? À l’été 2015, alors qu’il est en fin de route, Mike Miller s’engage à Denver. Là-bas, l’ailier américain de 35 ans tombe sur Nikola Jokic, intérieur de 21 ans qui vient d’être drafté en 41e position par les Nuggets. En tout point, l’intérieur n’est qu’un no name absolu dont le nom, à consonnance de l’Est, est écorché par Mike Miller : il faut dire « Yo-kitch », alors que lui dit « Jo-kitch ». Or, aux États-Unis, le « J » de « Joker » se prononce lourdement, comme dans « Jo-kitch ». Cette erreur de prononciation couplée au sens de la déconnade dont est doté Nikola Jokic ont directement conduit Mike Miller à l’appeler… Joker.

« Parce que c’était un gros gaffeur, et Jokic, ça rassemble à Joker. Pour être honnête, son style de jeu ressemble à ça pour moi. Je suis tombé amoureux de son style de jeu, de sa façon de rendre les autres meilleurs, de sa créativité pour passer le ballon. Voilà pourquoi je l’ai appelé le Joker. » – Mike Miller, pour le Denver Post

Mike Miller says he knew what Nikola Jokic could become. He also couldn’t get past the hard “J” in his name.

How Miller was responsible for Nuggets fans’ greatest gift: Nicknaming “Joker.”https://t.co/nYT6JLPTgk

— Mike Singer (@msinger) June 12, 2023