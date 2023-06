Amis parieurs, amies parieuses, l’heure est venue de se mouiller. En ce lundi 12 juin, les Finales NBA entre les Denver Nuggets et le Miami Heat continuent avec le Game 5 dans le Colorado. Voilà qui nous donne, comme toujours, de nombreuses opportunités pour doubler le kiff avec un petit pari, à condition évidemment d’avoir le nez fin.

2h30 : Nuggets (1,28) – Heat (4,05)

LE PARI QU’ON SENT BIEN

Jamal Murray marque minimum 26 points (1,99) : parfois scoreur, parfois playmaker, parfois les deux en même temps, Jamal Murray réalise de très belles Finales NBA, et plus généralement une grande campagne de Playoffs 2023. Ses chiffres au scoring ? 26,7 points de moyenne en PO, 23,3 face à Miami, autant dire que c’est du sérieux. Pour le Game 5 de cette nuit, qui peut offrir le titre à Denver en cas de victoire, on s’attend à un Murray au taquet, lui qui répond souvent présent quand il s’agit de conclure une série. Pour rappel, il avait inscrit 35 points dans le Game 5 contre Minnesota au premier tour, 26 face aux Suns dans le Game 6, et enfin 25 contre les Lakers au Game 4 pour balayer la bande de LeBron James.

UNE PETITE FOLIE POUR ACCOMPAGNER ?

Les Nuggets gagnent & Jimmy Butler marque minimum 30 points (3,30) : les Nuggets mènent 3-1, ils ont un Game 5 pour le titre à jouer à la maison, et sont largement favoris pour remporter cette rencontre. Alors s’il faut miser sur une des deux équipes, on mise sur Denver ce soir. Mais dans le même temps, on attend un Jimmy Butler qui jette ses dernières forces dans la bataille pour essayer d’éviter la défaite. Et un Jimmy qui donne tout, c’est potentiellement un Jimmy qui finit à minimum 30 points. La cote est belle, pourquoi pas la tenter ?

C’est tout pour aujourd’hui. En espérant que ces conseils porteront leurs fruits !

