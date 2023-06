Oh la belle breaking ! Tyler Herro vient d’être listé comme “questionnable” par le Heat pour le match de ce soir ! Il pourrait donc peut-être revenir sur le parquet, près de deux mois après s’est fracturé la main. Pour Miami, cela serait une bonne chose… car menés 3-1 face à Denver, tout aide est bonne à prendre.

On l’avait vu sortir du Game 1 face aux Bucks avec le visage tordu par la douleur. Avec une main fracturée, l’extérieur du Heat n’avait que peu d’espoir de revoir un parquet de NBA cette saison, avec une absence prévue de plusieurs semaines. Pourtant, avec le parcours invraisemblable de Miami, voilà qu’il pourrait finalement tenter de jouer ce soir !

Miami’s Tyler Herro — who was upgraded to questionable — is expected to suit up for Game 5 and attempt a return tonight, sources tell ESPN.

— Adrian Wojnarowski (@wojespn) June 12, 2023

Sa fracture à la main est guérie, mais le tout reste fragile. Adrian Wojnarowski indique cependant que le joueur veut essayer d’enfiler le short et d’aider les siens. Les rumeurs d’un retour lors des Finales étaient jusqu’ici très spéculatives, voilà qu’elles viennent de prendre un tournant très réaliste.

Une aubaine pour le Heat, qui est mené 3-1 et joue ce soir un match dos au mur à l’extérieur. Avec 20,1 points de moyenne cette saison, Tyler Herro peut apporter un vrai plus à son équipe, notamment sur le plan offensif. En déchargeant Jimmy Butler d’une partie des responsabilités, et en permettant aux Gabe Vincent et autres Caleb Martin de profiter de meilleurs espaces de tir. Il faut quand même nuancer cela, car c’est bien sûr un match de retour après deux mois passés sans compétition et que Tyler jouera certainement diminué… mais bon, à ce stade d’urgence pour South Beach, tout est bon à prendre !

Source : Adrian Wojnarowski