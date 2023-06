Kevin Love est devenu papa : vent de panique à Denver, personne n’a oublié le syndrome “Fred VanVleet”

Oh la breaking qui rebat toutes les cartes dans ces Finales NBA 2023. Ce week-end – et selon les infos de l’Associated Press – Kevin Love est devenu papa pour la première fois. Quelle importance ? Bah c’est génial. Hasta la vista, cône de fêtes et tout ça. Et ensuite ? Ceux qui étaient devant les Raptors en 2019 vous expliqueront.

Quatre ans après, personne n’a oublié.

Fred VanVleet, no name absolu du début de saison 2018-19 des Raptors, sacré champion NBA huit mois plus tard, sous la plus belle et souhaitable des étiquettes, celle de jeune papa. Pour comprendre le parallèle avec Kevin Love, il est important de revenir sur le timing. Fred VanVleet est devenu papa le 20 mai 2019, soit à la veille du Game 4 des finales de conférence contres les Bucks. Jusque-là, ses stats dans ces Playoffs sont immondes : 4 points à 26% au tir dont 20% du parking et 71% aux lancers en 15 matchs. Summum de l’inconfort, Fred VanVleet – qui a passé la nuit du 20 au 21 mai à l’hôpital – est en manque de sommeil avant la quatrième manche face aux Bucks. Zou, une sieste à son arrivée à Toronto suffit à le remettre d’aplomb : l’arrière pose 13 points à 3/3 à 3-points et 6 assists, les Raptors l’emportent de 18 points. « Ouai TrashTalk, pour Fred VanVleet, c’est pas un si gros match… ». Malheureux ! À l’époque, le coureur de la Rabobank n’est qu’une machine dans laquelle on insère une pièce pour qu’elle bombarde en sortie de banc. Du moins, « n’était qu’une machine » : après la naissance de son fils, Fred VanVleet ne retournera jamais à ses standards de remplaçant. Le Game 5 à Milwaukee ? 21 points à 7/9 du parking. Le Game 6 à Toronto ? 14 points à 4/5 de loin. Fred VanVleet devient le facteur X préféré de ton facteur X préféré, et les Raptors se qualifient pour les premières Finales NBA de leur histoire.

Derrière ? Série abracadabrantesque de Fred VanVleet contre les Warriors, un cumul de 28/63 à 3-points, et de nouvelles responsabilités – toujours en sortie de banc – largement assumées. L’arrière américain et les Raptors se défont des Warriors – certes diminués, mais des Warriors quand même – en six matchs. Fred VanVleet est champion NBA à 25 ans. Fred VanVleet saigne mais Fred VanVleet est un héros. L’euphorie passée, nous sommes à l’été 2021 et notre coureur préféré rempile à Toronto pour 85 millions de dollars sur quatre ans. Coïncidence ou non, sur le calendrier – belle dérivée de « sur le papier » – le déclic a été la naissance de son petit loustic. Puisse Kevin Love en récolter les mêmes bienfaits.