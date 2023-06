Fred VanVleet décline sa player option et sera agent libre cet été !

Alors que la saison NBA pourrait officiellement s’achever dans quelques heures à Denver, une grosse news vient de tomber concernant le marché de l’été : Fred VanVleet, le meneur des Raptors nommé All-Star en 2022, a décidé de devenir agent libre.

La nouvelle a été annoncée comme souvent par Adrian Wojnarowski d’ESPN, en marge du Game 5 des Finales NBA entre les Nuggets et le Heat cette nuit. Possédant une player option d’une valeur de 22,8 millions de dollars sur la saison 2023-24, Fred VanVleet a choisi de la décliner pour tenter d’obtenir un contrat à long terme, à Toronto ou ailleurs.

ESPN story on the Raptors’ Fred VanVleet declining his player option and becoming a major free agent in July: https://t.co/FnfsBioO0M

— Adrian Wojnarowski (@wojespn) June 12, 2023

Comme l’indique Woj, cette décision n’est pas forcément synonyme de départ pour celui qui évolue aux Raptors depuis le début de sa carrière NBA en 2016, et avec qui il a gagné le titre trois ans plus tard. Par contre, c’est un choix qui ouvre clairement la porte à un nouveau chapitre dans la carrière de FVV. Un scénario probable selon un autre insider, Marc Stein, qui a tout récemment indiqué que Fredo et l’extérieur de Toronto Gary Trent Jr. étaient plus ou moins en instance de départ chez les Dinos.

On va voir si ça se confirme mais il est clair que VanVleet sera convoité sur le marché, lui qui était déjà dans les rumeurs de transfert lors de la dernière trade deadline. On parle d’un meneur qui a été nommé pour la première fois All-Star en 2022, qui tourne autour des 20 points et 7 passes par match depuis trois saisons et qui en plus défend dur. Même si ses chiffres à l’efficacité ont baissé cette année en comparaison à sa campagne étoilée, FVV s’est imposé comme un pilier des Raptors depuis le départ de Kyle Lowry en 2021. Ses qualités des deux côtés du terrain ainsi que son leadership devraient séduire un certain nombre de franchises, à la fois celles qui possèdent de la marge salariale pour lui offrir un bon contrat que celles qui veulent l’obtenir via un sign & trade. Lakers, Suns, Rockets, Magic… voilà autant d’équipes qui ont déjà été liées à VanVleet.

Fred VanVleet agent libre, rendez-vous le 1er juillet sur le marché !!

Qui est chaud pour le signer ? https://t.co/eIzB3942hm

— TrashTalk (@TrashTalk_fr) June 12, 2023

L’arrivée d’un nouveau coach chez les Raptors durant l’intersaison, suite au licenciement de Nick Nurse qui a été remplacé par l’inexpérimenté Darko Rajakovic, pourrait également être un signe avant-coureur concernant un potentiel départ de FVV. Toronto n’a pas indiqué vouloir tout reconstruire mais ça sent quand même le changement au Canada. Désormais représenté par Klutch Sports, VanVleet pourrait vraiment symboliser ce changement.

Allez, rendez-vous cet été pour le dénouement de ce dossier.

__________

Source texte : ESPN