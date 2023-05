Qui dit lundi dit apéro TrashTalk, et exceptionnellement la série des Partenaires Particuliers fait une pause aujourd’hui pour faire la part belle à… Victor Wembanyama, à 48h à peine de la Lottery (1h30 dans la nuit de mardi à mercredi). On fait le point sur tout ce bazar tricolore ?

Qui est donc ce Victor Wembanyama dont tout le monde parle ? Pourquoi son nom sera-t-il sur toutes les lèvres mardi soir ? Quelles sont les chances des différentes franchises d’aller chercher le first pick de la draft du 22 juin ? Et quelle serait… la meilleure franchise pour le géant ? Petit tuto pour briller en société jusqu’à demain soir, probabilités, on parle donc aujourd’hui d’une cérémonie et d’une loterie qui va changer la vie d’un jeune Français et qui pourrait changer l’histoire de la NBA tout court, du basket mondial aussi, téma la pression.

Il fallait donc marquer le coup et vous expliquer longuement de quoi on parle, car c’est clairement un vrai pan de l’histoire du sport français qui va s’acrire dans les prochaines semaines. Et la deuxième bonne nouvelle ? C’est qu’on vous commentera demain en live cette fameuse loterie. Parce que l’histoire, ça se vit en famille. Allez, apéro Wemby !