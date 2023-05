Les affiches des Finales de Conférences 2023 sont identiques à celles de la Bulle d’Orlando

Certains percevaient les finales de conférences dans la Bulle d’Orlando comme inconcevables dans un contexte sanitaire normal. La crise du COVID-19 est désormais derrière nous… mais pas Lakers – Nuggets et Heat – Celtics, qui reviennent dans à peine une journée ! Faisons-nous face à la montée des Illuminati prêts à secouer notre société rétablie d’une pandémie ? Ou juste à un flashback de la belle époque où la seule sortie de la journée ne pouvait pas durer plus d’une heure ?

Ah là là, le COVID-19… Les journées à traîner sur Netflix ou sur la Playstation, les autorisations de sortie usées à force de gommer et réécrire la date et l’heure du jour, les apéros sur Zoom ou avec les voisins mais en gardant la haie comme séparation. Ça, c’était notre confinement. Pour d’autres, aux États-Unis, le confinement ressemblait plus à un nez irrité par les tests quotidiens ou les box repas apportés en room service par les employés de Disney Floride. Ouais, sur le papier, la Bulle c’était pas l’éclate. Mais les vidéos de Tacko Fall qui apprenait à nager, ou de Donovan Mitchell qui se faisait défoncer au cornhole par Luka Doncic suffisaient à garantir notre sourire, alors un minimum dessiné.

Et pour certains, les matchs étaient faussés : une petite salle neutre, sans public, bien glauque car pleine de têtes par Skype, avec des équipes différentes à cause de joueurs troublés par la situation et l’enfermement à Disney World. Bref, tout ce qui indique que cette bulle était un espace temporel à part… mais pas si à part que ça. Trois ans après, nous revoilà avec les mêmes finales de conférences.

Three years after the bubble, the same four teams are in the Conference Finals 👀 pic.twitter.com/eRbS0NjGjc — SportsCenter (@SportsCenter) May 14, 2023

Du côté de l’Atlantique, on se retrouve avec un matchup plutôt classique, car cela va faire la troisième fois en quatre ans qu’on se tape Boston – Miami en Finales de Conf’ à l’Est. Encore, ça fait beaucoup là, non ? Les équipes ont évolué depuis la bulle : Jaylen Brown joue avec un masque à la Batman, Jayson Tatum a eu le temps de laisser pousser quelques poils essentiels à son développement, et est maintenant « l’un des meilleurs joueurs du monde ». Jimmy Butler, quant à lui, continue de jouer comme un dieu grec malgré les blessures et la fatigue. Du côté pacifique, il est clair que l’on ne s’attendait pas à voir les Lakers en finales de conférence, après un début de saison très difficile (2-10). La trade deadline a heureusement remis du beurre dans les gnocchis, et les voici à nouveau au quasi sommet de l’Ouest. Côté Nuggets, Jamal Murray a eu le temps en trois ans de faire une pige à l’hosto et Nikola Jokic de choper deux titres de MVP et de voir ses chevaux gagner des courses. Tous ceux qui avaient dit en 2020 que les Nuggets étaient là par chance peuvent donc rentrer chez eux, car ce temps-là est bien révolu.

En trois ans, tout le monde a eu le temps de vieillir (sauf LeBron). Certains ont eu même le temps de changer d’équipe et d’affronter leurs anciens, comme Kentavious Caldwell-Pope cette année, qui va retrouver Los Angeles sur la dernière marche de l’Ouest.